Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate vineri, 20 noiembrie, până la ora 12:00, în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, din cauza unei avertizări cod roșu de vânt puternic. Decizia a fost luată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), după ce meteorologii au prognozat rafale de peste 90 km/h. Elevii vor învăța online în prima parte a zilei.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizarea pentru intervalul 01:00–10:00, când sunt așteptate intensificări puternice ale vântului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, în zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele ar putea atinge viteze de 120–140 km/h.

Hotărârea privind modificarea programului școlar a fost adoptată joi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea, condusă de prefectul Lauriana Ailincuței.

Potrivit Instituției Prefectului, suspendarea temporară a activităților cu prezență fizică reprezintă o măsură preventivă, menită să reducă riscurile la care ar putea fi expuși elevii, cadrele didactice și ceilalți angajați ai unităților de învățământ.

Restricția se aplică tuturor școlilor din județ până vineri, la ora 12:00.

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea urmează să colaboreze cu unitățile de învățământ pentru stabilirea modului în care vor fi organizate cursurile sau recuperate orele, în funcție de situația fiecărei școli.

Măsuri suplimentare au fost adoptate și în municipiul Focșani, unde primarul Cristi Misăilă a convocat joi o ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

În urma discuțiilor, autoritățile locale au decis suspendarea programului creșelor aflate în coordonarea Primăriei Focșani pe întreaga durată a zilei de vineri, 20 noiembrie.

Spre deosebire de unitățile școlare, pentru care suspendarea prezenței fizice este stabilită până la prânz, creșele vizate de hotărârea municipalității nu vor funcționa pe parcursul întregii zile.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit și o serie de obligații pentru administrațiile locale, în contextul avertizării meteorologice. Toate primăriile din județ trebuie să convoace comitetele locale pentru situații de urgență și să asigure permanența la sediile instituțiilor.

În același timp, autoritățile locale au obligația să verifice disponibilitatea echipelor de intervenție și să pregătească echipamentele necesare pentru eventualele situații provocate de vântul puternic.

Aceste măsuri urmăresc să permită intervenția autorităților în localitățile în care condițiile meteorologice ar putea produce probleme.

O altă măsură stabilită prin hotărârea CJSU Vrancea privește identificarea persoanelor care ar putea avea nevoie de sprijin în timpul fenomenelor meteorologice severe. Primăriile trebuie să actualizeze evidențele persoanelor vulnerabile, inclusiv ale celor cu dizabilități, ale cetățenilor aflați în situații dificile și ale persoanelor care locuiesc singure.

Autoritățile locale trebuie să fie pregătite să ofere ajutor acestor categorii de persoane și să organizeze evacuări preventive, dacă situația o va impune. Totodată, administrațiile locale au obligația să identifice și să pregătească spații care să poată fi folosite pentru cazarea temporară a persoanelor evacuate.

Măsurile au fost dispuse preventiv, în condițiile în care avertizarea cod roșu emisă pentru județul Vrancea anunță rafale ce pot depăși 90 km/h, iar în zona montană pot ajunge până la 140 km/h.