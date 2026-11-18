Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de vreme rea, valabile până vineri, 20 noiembrie, la ora 22:00. Sunt anunțate intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării și ploi moderate cantitativ, în special în jumătatea de vest și în zonele montane. La altitudini mari, rafalele vor putea depăși 100-120 km/h în noaptea de joi spre vineri. Pentru Munții Banatului și unele zone din vestul Carpaților Meridionali a fost emis cod portocaliu de ploi.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vântul va avea intensificări încă de miercuri, 18 noiembrie, în special în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Joi, 19 noiembrie, vântul va continua să bată mai puternic local în vest, iar în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, intensificările se vor extinde în toate regiunile.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-65 km/h. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 80-100 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri pot depăși 100-120 km/h.

În același interval, în jumătatea de vest a țării și la munte sunt prognozate ploi moderate cantitativ. Acestea vor avea și caracter de aversă, iar izolat, în vest și sud-vest, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local, în general, la 25-60 de litri pe metru pătrat.

Pentru ziua de miercuri, ANM a emis o avertizare cod galben de ploi, valabilă până la ora 20:00. Sunt vizate Banatul, sud-vestul Transilvaniei, unele zone din vestul Carpaților Meridionali și Carpații Occidentali.

În aceste regiuni, ploile vor continua și vor acumula cantități importante de apă. Precipitațiile vor avea în special caracter de aversă, iar într-un interval scurt de timp sau prin acumulare se vor înregistra, în general, 20-30 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii avertizează că în unele zone cantitățile de precipitații pot fi mai ridicate, în funcție de evoluția averselor.

O avertizare cod portocaliu este în vigoare pentru Munții Banatului și local în vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone, ploile vor continua, iar cantitățile de apă care se vor acumula vor fi de 30-50 de litri pe metru pătrat.

Avertizarea vizează precipitațiile însemnate cantitativ, care se adaugă celor căzute anterior în regiune.

ANM a emis și o avertizare cod galben pentru zonele montane, valabilă până joi seară. În intervalul avertizat, vântul va continua să se intensifice, în special în zonele înalte, unde rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Cele mai puternice intensificări sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri, când rafalele pot depăși temporar pragul de 100 km/h și pot ajunge la 120 km/h.

Vremea instabilă va continua până vineri seară, când expiră avertizarea generală emisă de meteorologi. Până atunci, sunt așteptate atât precipitații însemnate în vestul țării și la munte, cât și intensificări ale vântului în toate regiunile.