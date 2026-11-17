Meteorologii ANM au emis mai multe avertizări de vreme rea, valabile până vineri dimineață, pentru cea mai mare parte a României.

Sunt anunțate precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și episoade de ploi torențiale, în special în vestul țării și în zonele montane. Pentru anumite regiuni montane au fost emise avertizări de cod galben și cod portocaliu.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vântul va sufla cu putere marți și miercuri, în special în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, intensificările vor fi resimțite local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri fenomenul se va extinde în toate regiunile.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 45-55 km/h. La altitudini mari, rafalele pot atinge 70-90 km/h, iar în noaptea de 19 spre 20 noiembrie vor depăși 100 km/h.

În jumătatea de vest a țării și în zonele montane sunt prognozate ploi moderate și abundente, cu acumulări locale de 25-60 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar în unele zone din vest și sud-vest pot fi însoțite de descărcări electrice.

Pentru zonele montane este în vigoare un cod galben de vânt până miercuri, la ora 10:00. În acest interval, rafalele vor atinge 70-90 km/h, iar la altitudini mari pot ajunge la 90-120 km/h.

Tot până miercuri, la ora 20:00, este valabil un cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25-50 l/mp.

O avertizare cod portocaliu de ploi torențiale este valabilă de marți seară până miercuri, la ora 20:00, în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Aici sunt așteptate acumulări de 50-70 l/mp, iar izolat se pot înregistra 80-90 l/mp.

Vremea va rămâne instabilă până în noaptea de joi spre vineri, când intensificările vântului sunt prognozate în toate regiunile țării.