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Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori la munte, până miercuri, de la ANM

Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori la munte, până miercuri, de la ANMMașină care intervine pentru curățarea drumului. Sursa foto: Administrația Națională a Drumurilor
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării.

Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori de la ANM

Până miercuri dimineață, sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații moderate cantitativ, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile și se va depune un nou strat de zăpadă. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru județul Caraș-Severin, luni, și pentru zonele montane, începând de marți.

Potrivit ANM, luni, 16 noiembrie, vântul va sufla mai puternic în anumite zone din sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte. Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie, intensificările vor fi resimțite mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în regiunile montane.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, însă la altitudini mari rafalele pot atinge 70-90 km/h.

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ANM prezice un nou strat de zăpadă la munte

În același interval sunt prognozate ploi moderate în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, dar și în zonele montane. Pe arii locale, cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 20 și 50 de litri pe metru pătrat.

La munte, condițiile meteorologice vor favoriza și apariția ninsorilor. Luni și pe parcursul zilei de marți, la altitudini de peste 1.700 de metri din Carpații Meridionali și din nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

ploaie si vant

ploaie si vant / sursa foto: arhiva EvZ

Meteorologii estimează că se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

Cod galben de vânt în două etape

Prima avertizare cod galben este valabilă luni și vizează județul Caraș-Severin, unde sunt așteptate intensificări ale vântului.

O a doua atenționare intră în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06:00, și rămâne valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00. Aceasta vizează zonele montane, unde rafalele vor avea viteze de 70-90 km/h.

La altitudini mari, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale care pot ajunge la 90-120 km/h, avertizează meteorologii.

ANM recomandă prudență în zonele afectate de vânt și precipitații, în special la munte, unde condițiile se pot înrăutăți din cauza rafalelor puternice și a ninsorilor.

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