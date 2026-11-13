Vremea

Vreme neobișnuită în noiembrie și decembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Vreme neobișnuită în noiembrie și decembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâniVremea. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă - noiembrie și decembrie - în cea mai mare parte a României, în următoarele patru săptămâni, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Excepție va face ultima parte a lunii noiembrie, când valorile termice vor reveni în apropierea mediilor climatologice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai abundente decât în mod normal în vestul țării în prima săptămână, urmând ca ulterior să se încadreze, în general, în limitele obișnuite.

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În prima săptămână analizată, temperaturile medii vor depăși ușor valorile specifice perioadei în aproape toate regiunile, cu abateri mai evidente în estul și sud-estul țării.

Regimul precipitațiilor va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului, în special în zonele din extremitatea de vest. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui ușor excedent în nord-est.

Perioada 23-30 noiembrie se apropie de normal

Vremea va deveni mai apropiată de normalul calendaristic. Temperaturile medii vor fi în jurul valorilor climatologice pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

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Și precipitațiile se vor situa, în general, în limitele normale pentru intervalul respectiv. Vestul țării ar putea înregistra însă cantități ușor mai mari decât media obișnuită.

Iarăși cald între 30 noiembrie și 7 decembrie

Prima săptămână din decembrie va aduce temperaturi ușor peste cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități apropiate de mediile specifice intervalului în cea mai mare parte a României.

Căldura se păstrează în săptămâna 7-14 decembrie

Tendința temperaturilor peste normal se va menține și în a doua săptămână a lunii decembrie. Mediile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, în special în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații sunt estimate să se încadreze în jurul valorilor normale în toate regiunile.

Prognoza ANM descrie evoluția mediilor săptămânale și nu reprezintă o estimare a temperaturilor sau a precipitațiilor pentru fiecare zi în parte.

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