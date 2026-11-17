Bucureștenii vor avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru mijlocul lunii noiembrie, însă vremea caldă va fi însoțită de ploi temporare și intensificări ale vântului. Potrivit prognozei speciale publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile maxime vor ajunge la 18 grade Celsius până joi, 19 noiembrie, iar rafalele de vânt vor atinge 50-55 km/h în noaptea de joi spre vineri.

Informarea meteorologică pentru Capitală este valabilă din 17 noiembrie, ora 10:00, până pe 20 noiembrie, ora 10:00. Meteorologii estimează că cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra joi, în timp ce episoadele de ploaie și intensificările vântului vor marca evoluția vremii în următoarele zile.

În intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 – 18 noiembrie, ora 08:00, valorile termice se vor menține peste cele obișnuite pentru această dată.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă înnorările se vor accentua în timpul nopții. Spre dimineața zilei de miercuri vor exista condiții pentru precipitații slabe.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 15 grade Celsius, iar minima nocturnă se va situa între 6 și 8 grade. Vântul va sufla moderat în timpul zilei, urmând să slăbească în intensitate.

Mijlocul săptămânii aduce o schimbare a aspectului vremii în Capitală. Potrivit ANM, în intervalul 18 noiembrie, ora 08:00 – 19 noiembrie, ora 08:00, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar.

Cantitățile de apă estimate sunt, în general, de 3-5 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 9 grade.

Vântul va sufla moderat, dar se va intensifica în cursul nopții de miercuri spre joi. Vitezele estimate vor ajunge la 40-45 km/h.

Joi va fi cea mai caldă zi din intervalul analizat de meteorologi. Maxima termică va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius, în condițiile în care temperaturile vor depăși în continuare valorile normale pentru această perioadă a anului.

Minima nocturnă va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. Cerul va prezenta înnorări, iar în noaptea de joi spre vineri sunt prognozate noi precipitații.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-10 litri pe metru pătrat. În același interval, vântul se va intensifica, iar rafalele vor atinge viteze de 50-55 km/h.

Pentru municipiul București, informarea meteorologică privind intensificările vântului rămâne în vigoare până vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00.

La nivel național, ANM a anunțat intensificări ale vântului în mai multe regiuni, cu viteze generale de 45-55 km/h. În zonele montane, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h, iar la altitudini mari pot depăși 100 km/h în noaptea de joi spre vineri.

Capitala nu este inclusă în zonele vizate de cele mai severe avertizări de precipitații, însă locuitorii trebuie să țină cont de perioadele cu ploaie și de intensificările vântului prognozate pentru următoarele zile.

Până în dimineața zilei de 20 noiembrie, Bucureștiul va avea parte de temperaturi peste media obișnuită a perioadei, cu maxime de 15-18 grade Celsius. Intervalele cu cer noros, ploile temporare și rafalele de vânt vor completa tabloul meteorologic al următoarelor zile.

Prognoza poate fi actualizată de ANM în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice.