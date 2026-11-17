Prognoza meteo pentru marți, 17 noiembrie 2026, indică o încălzire a vremii în toate regiunile României, cu temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Potrivit ANM, maximele vor ajunge la 18 grade în sudul Banatului și izolat în sudul Olteniei, însă ploile vor afecta mai multe zone ale țării. În vest și nord-vest sunt așteptate cantități importante de precipitații, iar la munte vor fi ninsori și rafale de vânt care pot atinge 120 km/h.

Vremea va deveni mai caldă în cea mai mare parte a țării, dar condițiile meteorologice vor fi diferite de la o regiune la alta. În timp ce în sud și vest temperaturile vor urca până la valori de primăvară, în nord și în estul Transilvaniei maximele vor rămâne mai scăzute.

Cerul va prezenta înnorări, iar ploile vor apărea pe parcursul zilei în nord-vest și local în celelalte regiuni. În timpul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile se vor extinde în jumătatea vestică a țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade Celsius, cele mai mici valori fiind așteptate în Maramureș și în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ 8-10 grade. În schimb, în sudul Banatului și izolat în sudul Olteniei, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 18 grade.

În prima parte a zilei, ploile vor fi prezente în nord-vestul țării și pe suprafețe mai restrânse în restul regiunilor. Seara și noaptea, acestea se vor extinde în vest, în timp ce în celelalte zone vor apărea doar izolat. În vestul și nord-vestul României se vor acumula local cantități de apă de 15-25 l/mp. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, precipitațiile vor depăși 40-50 l/mp.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar va avea intensificări în anumite regiuni. În vestul și sud-estul țării, rafalele vor atinge local viteze de 45-55 km/h.

În Capitală, vremea se va încălzi marți, 17 noiembrie, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 15 grade, peste normalul acestei date.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, urmând ca noaptea să apară înnorări. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile minime din noaptea de marți spre miercuri vor fi cuprinse între 5 și 8 grade Celsius.

În noaptea de luni spre marți, cerul va fi predominant noros și vor exista perioade cu ploaie. Cantitățile de apă estimate sunt de 3-5 l/mp, iar temperatura minimă va coborî până la 5-6 grade.

Și la munte temperaturile vor crește, urmând să depășească valorile caracteristice acestei perioade. În timpul zilei, înnorările vor fi mai accentuate în Munții Apuseni, unde pe alocuri va ploua slab. În jumătatea nordică a Carpaților Orientali sunt așteptate local precipitații mixte.

La altitudini mari, în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă nou-depus va avea, în general, aproximativ 3 centimetri.

Seara și noaptea, ploile vor cuprinde cea mai mare parte a zonei montane, cu acumulări de apă de 15-25 l/mp.

În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, cantitățile de precipitații vor depăși 40-50 l/mp. Vântul va avea intensificări în toate zonele montane, cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.