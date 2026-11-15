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Vreme neobișnuită în București, în decembrie 2026. Meteorologii anunță ploi și temperaturi de până la 10 grade

Vreme neobișnuită în București, în decembrie 2026. Meteorologii anunță ploi și temperaturi de până la 10 gradeMașină care circulă în condiții dificile. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Luna decembrie 2026 ar putea aduce o vreme diferită de cea specifică începutului de iarnă în București. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de meteorologii Easeweather, Capitala va avea parte de temperaturi relativ ridicate pentru această perioadă, precipitații sub formă de ploaie și nicio zi cu ninsoare.

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Conform estimărilor, în prima lună de iarnă sunt așteptate aproximativ 16 zile cu ploi. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 8 grade Celsius, însă în anumite zile vor urca până la 10 grade.

Cea mai caldă zi ar urma să fie 11 decembrie, în timp ce pe 21, 22 și 27 decembrie sunt prognozate temperaturi mai scăzute, cu valori de aproximativ 5 grade Celsius.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Freepik

Cum va fi vremea în București la începutul lunii decembrie

Prima săptămână a lunii, 1-6 decembrie, va aduce temperaturi cuprinse între 6 și 9 grade Celsius. Vremea va fi relativ blândă, dar instabilă, cu înnorări și posibilitatea apariției precipitațiilor.

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În intervalul 7-13 decembrie, ploile ar urma să fie prezente în fiecare zi. Temperaturile maxime vor crește treptat, ajungând la 10 grade Celsius, în timp ce valorile minime nu vor coborî sub 6 grade.

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În perioada 14-20 decembrie, vremea va deveni ceva mai plăcută. Soarele va apărea temporar printre nori, iar temperaturile maxime se vor menține în jurul valorilor de 7-8 grade Celsius.

O ușoară răcire este prognozată în săptămâna 21-27 decembrie. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate pe 21 și 22 decembrie, când minimele ar putea ajunge la 5 grade Celsius.

În Ajunul Crăciunului și în prima zi de sărbătoare, temperaturile vor crește din nou, maximele urmând să atingă 9 grade Celsius. Totuși, pentru aceste zile sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie.

Ultima parte a lunii decembrie, între 28 și 31, va aduce o vreme mai stabilă, fără precipitații. Cerul va fi parțial noros, iar temperaturile maxime vor ajunge la 8 grade Celsius.

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit

Estimările meteorologice publicate în noiembrie, pe baza celor mai recente date, indică posibilitatea unei ierni 2026-2027 mai calde decât media obișnuită pentru România.

Potrivit acestor analize, sezonul rece ar putea aduce precipitații peste valorile normale, dar puține episoade de ninsoare. Situația ar putea fi întâlnită inclusiv în regiunile în care, în mod obișnuit, sunt așteptate cantități importante de zăpadă pe parcursul iernii.

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