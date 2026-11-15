Vremea

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni. Vântul va sufla cu până la 90 km/h

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni. Vântul va sufla cu până la 90 km/hVânt puternic. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru județul Caraș-Severin. Avertizarea este valabilă până luni seara, iar în zonele montane rafalele vor putea atinge 90 km/h.

Potrivit meteorologilor, atenționarea a intrat în vigoare duminică, la ora 10:00, și va rămâne valabilă până luni, la ora 20:00.

Rafale de vânt de până la 90 km/h în România. Ce regiuni sunt vizate de meteorologi

În intervalul anunțat, vântul va avea intensificări locale și temporare în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h. La munte, valorile vor fi mai ridicate, putând ajunge la 70-90 km/h.

Vântul va sufla cu putere și în celelalte zone ale Banatului, precum și în Moldova, unde rafalele vor atinge, în general, 45-50 km/h.

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Vremea

Vremea. Sursă foto: AI

Cum va fi vremea în București

În Capitală, duminică, temperaturile se vor menține în apropierea valorilor normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, devenind predominant noros pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. La începutul intervalului sunt posibile condiții de ceață.

Temperatura maximă va ajunge la 9-11 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 2-4 grade.

Luni, vremea va fi predominant închisă, cu cer mai mult noros și posibilitatea unor ploi slabe, trecătoare. Vântul va avea intensitate slabă și moderată, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius.

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie. Temperaturile vor depăși valorile normale în mai multe regiuni

A doua jumătate a lunii noiembrie și începutul lunii decembrie vor aduce temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni. Cele mai mari abateri termice sunt prognozate în regiunile estice și sud-estice, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente în vestul țării.

Prognoza meteo pentru 16-23 noiembrie

În intervalul 16-23 noiembrie, temperaturile medii vor depăși ușor valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Abaterile vor fi mai evidente în regiunile estice și sud-estice.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste mediile obișnuite în jumătatea vestică a teritoriului, în special în zonele din extremitatea de vest. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de normal, cu posibilitatea unui ușor excedent în nord-est.

Vremea în perioada 23-30 noiembrie

Pentru ultima săptămână din noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Și regimul precipitațiilor va fi, în general, apropiat de valorile obișnuite, însă în vestul României ar putea fi înregistrat un ușor excedent pluviometric.

Prognoza pentru 30 noiembrie - 7 decembrie

La începutul lunii decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de mediile specifice acestui interval în cea mai mare parte a României.

Cum va fi vremea în perioada 7-14 decembrie

În intervalul 7-14 decembrie, valorile termice medii vor continua să fie ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile intracarpatice.

În schimb, precipitațiile se vor încadra în jurul mediilor normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Estimările pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

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