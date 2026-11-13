România va trece, începând de sâmbătă, de la temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie la o perioadă cu vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, până duminică, 15 noiembrie, sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, ninsori la munte și temperaturi negative în cea mai mare parte a țării. În estul Transilvaniei, minimele pot coborî până în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Pentru vineri, 13 noiembrie, meteorologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de vânt puternic, precum și avertizări de ploi însemnate cantitativ. Schimbarea va fi resimțită și în București, unde temperaturile maxime vor coborî de la 25-27 de grade vineri la aproximativ 8 grade sâmbătă.

Potrivit informării meteorologice valabile până duminică, la ora 10:00, vineri vor fi precipitații în special în vestul, nord-vestul și centrul țării. În noaptea de vineri spre sâmbătă, ploile se vor extinde și în regiunile sudice.

Aversele pot fi însoțite local de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar în zona montană și în Muntenia pot atinge 30-35 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. La început, fenomenul va fi prezent în nordul Carpaților Orientali, urmând să cuprindă și celelalte masive montane.

Meteorologii estimează că se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-10 centimetri. În a doua parte a nopții de vineri spre sâmbătă, lapovița și ninsoarea ar putea apărea și în estul și sud-estul Transilvaniei.

Vântul se va intensifica treptat în aproape toată țara. Vitezele vor ajunge, în general, la 50-65 km/h, iar la munte vor depăși 90 km/h.

Vineri, până la ora 21:00, este în vigoare un Cod galben de vânt pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul și estul Munteniei, precum și sud-vestul Olteniei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-75 km/h.

Pentru zona montană, ANM a emis un Cod portocaliu. Vântul va sufla cu viteze de 90-120 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 120-140 km/h.

Condițiile meteorologice pot îngreuna deplasările, în special în zonele montane și pe drumurile expuse rafalelor puternice.

O altă avertizare Cod galben este valabilă vineri, între orele 10:00 și 21:00, pentru Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali.

În aceste regiuni sunt prognozate averse care pot acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 35-45 de litri pe metru pătrat.

Sâmbătă, între orele 01:00 și 11:00, avertizarea Cod galben de ploi va viza cea mai mare parte a Munteniei. Cantitățile de precipitații vor ajunge la 20-35 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte sau prin acumulare.

Răcirea vremii va deveni evidentă sâmbătă, când temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 11 grade Celsius.

În dimineața zilei de duminică, valorile minime vor fi negative în cea mai mare parte a țării. Cea mai rece zonă va fi estul Transilvaniei, unde meteorologii estimează temperaturi de aproximativ -10 grade Celsius.

Scăderea temperaturilor vine după o perioadă cu valori neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie, în special în sudul țării.

Capitala va resimți o schimbare importantă a vremii în interval de numai 24 de ore.

Vineri, 13 noiembrie, temperatura maximă va ajunge la 25-27 de grade Celsius. Cerul va deveni treptat noros, iar în a doua parte a zilei și pe parcursul nopții sunt prognozate ploi, cu acumulări de aproximativ 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla moderat, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 6 și 8 grade.

Sâmbătă, temperatura maximă, atinsă la începutul zilei, va fi de aproximativ 8 grade. Cerul va rămâne mai mult noros și va ploua slab, cantitățile de apă urmând să ajungă la 3-5 litri pe metru pătrat.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va aduce temperaturi cuprinse între -1 și 1 grad Celsius. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și condiții de ceață.

Schimbarea regimului termic va afecta atât regiunile montane, unde sunt așteptate ninsori și rafale foarte puternice, cât și zonele de câmpie, unde ploile vor fi urmate de temperaturi scăzute.

Informarea meteorologică a ANM este valabilă până duminică, 15 noiembrie, la ora 10:00. Avertizările de vreme severă au intervale și zone de valabilitate distincte, astfel că evoluția fenomenelor trebuie urmărită prin actualizările publicate de meteorologi.