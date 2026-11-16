România va traversa un nou episod de încălzire în a doua parte a lunii noiembrie, când temperaturile maxime vor ajunge la 17-18 grade Celsius în unele regiuni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 16-29 noiembrie 2026, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, însă schimbarea nu va dura mult.

Din 21 noiembrie, valorile termice vor începe să scadă, iar nopțile vor deveni tot mai reci, cu temperaturi negative în mai multe zone ale țării.

Încălzirea va fi însoțită de perioade cu precipitații, în special în vestul și centrul țării. Meteorologii estimează că ploile vor fi mai frecvente între 17 și 21 noiembrie, după care probabilitatea acestora va scădea în majoritatea regiunilor.

Potrivit estimărilor ANM, primele zile ale intervalului vor aduce o creștere a temperaturilor în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Dobrogea, unde media temperaturilor maxime ar putea ajunge la 17-18 grade Celsius în perioada 18-20 noiembrie.

În Muntenia și Oltenia, maximele medii vor urca spre 16-17 grade, în timp ce în Moldova temperaturile vor ajunge la aproximativ 16 grade în zilele de 17 și 18 noiembrie.

În Banat, media maximelor va crește până la aproximativ 17 grade pe 18 noiembrie. În Crișana, valorile vor ajunge la circa 15 grade, iar în Transilvania sunt estimate maxime medii de aproximativ 15 grade Celsius.

Maramureșul va avea temperaturi maxime medii de aproximativ 14 grade în zilele de 18 și 19 noiembrie.

Perioada mai caldă va fi însoțită de precipitații. În Banat, Crișana și Transilvania, ploile vor apărea temporar în prima săptămână de prognoză, cu posibilitatea unor cantități moderate de apă între 17 și 21 noiembrie.

În Oltenia, precipitațiile sunt estimate să fie mai frecvente în perioada 19-20 noiembrie. În Muntenia, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată între 17 și 20 noiembrie, după care fenomenele vor deveni mai slabe și izolate.

În Moldova, ploile vor fi mai probabile între 17 și 20 noiembrie, în timp ce în Dobrogea sunt așteptate precipitații temporare, în special în prima parte a intervalului.

La munte, temperaturile vor crește inițial, însă ulterior vor coborî semnificativ. Media maximelor va ajunge la aproximativ 8 grade în zilele de 18 și 19 noiembrie, urmând să scadă până la -1 grad în jurul datei de 22 noiembrie.

După episodul de încălzire, vremea va intra într-un proces de răcire treptată. Schimbarea va deveni mai evidentă începând cu 21 noiembrie, când temperaturile vor începe să scadă atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții.

În Transilvania, media temperaturilor maxime va coborî spre 6 grade în perioada 22-23 noiembrie. Minimele vor ajunge la aproximativ -3 grade, ceea ce înseamnă că nopțile vor deveni considerabil mai reci.

În Moldova, maximele medii vor scădea spre 6 grade între 22 și 24 noiembrie, iar temperaturile nocturne vor ajunge la aproximativ -2 grade.

În Banat și Crișana, mediile minimelor vor coborî spre 0-1 grad în jurul datei de 23 noiembrie. În Muntenia și Oltenia, temperaturile nocturne vor ajunge în jurul pragului de îngheț.

Dobrogea va înregistra, de asemenea, o scădere a valorilor termice. După maximele de 17-18 grade din intervalul 18-20 noiembrie, mediile acestora vor coborî spre 9 grade în zilele de 22 și 23 noiembrie.

În ultima săptămână a intervalului analizat, temperaturile nu vor mai avea variații importante. În majoritatea regiunilor, maximele se vor menține la valori cuprinse între 4 și 10 grade Celsius, în funcție de zonă.

Nopțile vor rămâne reci, cu minime în jurul pragului de îngheț sau sub zero grade, în special în regiunile intracarpatice și în Moldova.

La munte, temperaturile vor continua să se mențină la valori scăzute, iar precipitațiile vor fi mai slabe decât în prima parte a intervalului.