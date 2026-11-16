Prognoza meteo, 16 noiembrie. Începutul săptămânii aduce o ușoară încălzire a vremii în cea mai mare parte a țării, după un weekend marcat de temperaturi scăzute și fenomene specifice finalului de toamnă. Ziua va fi caracterizată de un cer variabil spre noros și de valori termice care se vor apropia treptat de mediile climatologice ale acestei perioade din an, conform ANM.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare în majoritatea regiunilor. În prima parte a intervalului sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse, în special în Oltenia, precum și în nordul și nord-vestul teritoriului. Spre seară și în timpul nopții, nebulozitatea se va accentua, iar aria ploilor se va extinde treptat dinspre regiunile vestice și sud-vestice. La altitudini mari, în zona montană înaltă, vor exista condiții pentru precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă va prezenta intensificări locale în vest, est și sud-est, unde rafalele pot atinge viteze de 40–50 km/h, precum și pe crestele montane. Dimineața și noaptea, izolat în zonele joase de relief, se va semnala ceață. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra, în general, între 8 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre valori cuprinse între -2 și 6 grade.

În Capitală, începutul săptămânii aduce o vreme în general închisă, cu un cer mai mult noros pe tot parcursul zilei de luni. Probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă în timpul orelor de prânz, însă condițiile de precipitații vor crește spre seară și în cursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10–11 grade Celsius, o valoare apropiată de normalul termic al datei, iar minima nocturnă va coborî până la 4–5 grade Celsius.

Meteorologii estimează că tendința de încălzire ușoară va continua și pe parcursul zilei de marți, când maximele vor urca în unele regiuni din sud și sud-est chiar peste pragul de 15 grade. Totuși, vremea va rămâne schimbătoare, iar ploile vor continua să își facă apariția în mai multe zone ale țării până spre mijlocul săptămânii, fiind însoțite de intensificări temporare ale vântului.