Weekend de sărbătoare: Concerte și spectacole la Zilele Bucureștiului 2025

Weekend de sărbătoare: Concerte și spectacole la Zilele Bucureștiului 2025Piața Constituției. Sursa foto iMapp.ro.
În weekendul 20-21 septembrie 2025 vor avea loc o serie de evenimente dedicate aniversării orașului, a anunțat Primăria Capitalei. Zilele Bucureștiului vor transforma centrul și mai multe cartiere în spații de festival, cu muzică, teatru, proiecții de film, expoziții și parade spectaculoase.

Zilele Bucureștiului 2025

De la show-uri multimedia în Piața Constituției până la tururi ghidate prin cartiere istorice, bucureștenii și turiștii sunt invitați să redescopere Capitala. În cadrul programului „Străzi Deschise – București. Promenadă urbană”, Calea Victoriei devine pietonală și găzduiește zeci de momente artistice și activități pentru întreaga familie.

Calea Victoriei

Calea Victoriei. Sursa foto Arhiva EVZ

Traficul rutier va fi restricționat pe toată durata weekendului, de sâmbătă dimineața până duminică seara.

Pentru două zile, autobuzele supraetajate Bucharest City Tour vor circula gratuit, oferind opriri la 14 obiective turistice majore – de la Piața Presei și Arcul de Triumf până la Palatul Parlamentului, Universitate sau Gara de Nord.

Traseul va fi parcurs între orele 10:00 și 23:00, la interval de 30 de minute. În plus, pe liniile speciale vor putea fi admirate și primele modele de tramvaie din București, puse în circulație cu acces gratuit.

Evenimente care vor avea loc sâmbătă

Ziua de 20 septembrie aduce un program divers:

  • Expoziția „Bucureștiul interbelic” la Arcul de Triumf și reconstituiri istorice organizate de Asociația Tradiția Militară.
  • „Primăria Deschisă” – vizitatorii pot intra în sediul instituției pentru tururi ghidate, proiecții și activități interactive.
  • Tururi ghidate gratuite organizate de Muzeul Municipiului București, cu trasee prin Centrul Vechi, Cartierul Evreiesc sau Curtea Veche.
  • Dâmbovița Delivery la Opera Română – ateliere, spectacole pe apă și dezbateri despre viitorul urbanistic al Capitalei.
  • Expoziții în Piața Universității și un colț retro cu fotografii, proiecții și studiouri tematice.
  • Urban Move Expo – tramvaie, troleibuze și autobuze de epocă, prezentate pe Bd. Gheorghe Duca.
  • Vizite la trenul prezidențial și expoziții CFR în Gara de Nord.
  • Tururi la Aeroportul Băneasa, inclusiv acces pe pistă și vizitarea aeronavei ROMBAC.
  • Copiii au propriul festival – Bebe Fest OCC, organizat de Opera Comică pentru Copii, primul din țară dedicat celor cu vârste între 0 și 3 ani. Tot aici sunt programate spectacole de fanfară și ateliere creative.
  • Un moment special va fi parada de pe Calea Victoriei, cu cai, costume de epocă și artiști, urmată de tradiționala „Bătaie cu flori” în Piața Universității.

Și sâmbătă seară vor avea loc evenimente spectaculoasă în Capitală:

  • Concerte live cu artiști români și internaționali, alături de maestrul Gheorghe Zamfir și Orchestra Metropolitană.
  • Concursul iMapp Bucharest Winners League, ediție aniversară, va transforma fațada Palatului Parlamentului într-un ecran de 23.000 mp cu proiecții vizuale impresionante. Publicul va putea vota și premiul special.
  • Piața Festivalului George Enescu găzduiește un concert al Filarmonicii, iar pe Calea Victoriei sunt programate proiecții de filme și scurtmetraje.
  • Pe Dâmbovița, în premieră, are loc spectacolul „Sirene pe Dâmbovița”, prima instalație-spectacol pe apă din România.

Evenimente care vor avea duminică

Pe 21 septembrie, atmosfera festivă continuă. Piața Constituției va găzdui Gumball 3000, raliul internațional care aduce la București peste 100 de supermașini și hypercaruri rare. Momentul central va fi lansarea globală a modelului Koenigsegg Jesko „Cobyx”, în doar 125 de exemplare în lume.

Seara, pe aceeași scenă, vor concerta artiști de top: Adekunle Gold, rapperița americană EVE, DJ-ul olandez Afrojack și creatorul de conținut britanic Vikkstar, care va urca alături de Afrojack pentru un set special.

În paralel, Piața Festivalului George Enescu găzduiește spectacolul „Opereta Stars” și concertul Big Band-ului Radio România.

👉 Intrarea este liberă la toate evenimentele, iar programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al Primăriei: 566.pmb.ro.

