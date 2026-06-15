Salvamontiștii atrag atenția că plimbările pe munte ar putea să le aducă turiștilor probleme neașteptate, în condițiile meteorologice din ultima perioadă, potrivit unui avertisment postat pe Facebook.

Chiar dacă nu mai este zăpadă, cu riscurile asociate, drumețiile montane în perioada caldă aduc o altă problemă. Salvamontiștii spun că temperaturile ridicate și umezeala sunt condiții ideale pentru unele dintre cele mai periculoase insecte, căpușele, a căror mușcătură poate provoca boala Lyme.

„Primăvara și vara sunt anotimpurile preferate pentru drumeții, dar și perioada în care căpușele sunt cele mai active. Temperaturile de până la 30 de grade și umiditatea sunt condiții ideale pentru apariția căpușelor”, avertizează salvamontiștii.

„Acestea pot fi întâlnite atât în zonele de deal și munte, cât și în păduri, poieni, pajiști, parcuri din zona joasă”, precizează specialiștii montani din Vrancea.

Ei oferă și câteva sfaturi pentru ca turiștii să se poată proteja atunci când se plimbă pe cărările de munte:

Purtați pantaloni lungi și haine cu mâneci lungi, șosete lungi, chiar parazăpezi în zonele cu iarbă deasă și înaltă;

Folosiți produse repelente împotriva căpușelor, conform instrucțiunilor producătorului;

Alegeți haine deschise la culoare, pe care căpușele sunt mai ușor de observat;

Evitați să vă așezați direct pe iarbă sau în zone cu vegetație deasă;

De asemenea, salvamontiștii spun că, la întoarcerea din drumeție, trebuie să ne verificăm cu atenție întregul corp și să ne inspectăm hainele și rucsacul, pentru a descoperi eventualele căpușe.

În plus, este indicat să facem un duș cât mai curând posibil după i drumeție.

De asemenea, copiii și animalele de companie au nevoie de verificare.

Salvamont Vrancea mai explică felul în care acționează căpușele: „preferă zonele calde și umede ale corpului, cum ar fi axilele, zona inghinală, ceafa, spatele genunchilor și zona din spatele urechilor”.

Specialiștii au sfaturi și pentru situația în care descoperim o căpușă atașată de piele: „îndepărtați-o cât mai repede cu o pensetă cu vârf subțire, dacă desigur aveți cunoștințele și tehnica necesare; de cele mai multe ori nu sunt ușor de extras de aceea recomandăm prezentarea la medic, la centrele de primiri urgențe”.

Dacă o căpușă a fost îndepărtată, dar apare o erupție roșie care se extinde în jurul mușcăturii și apar febră, durerile de cap, durerile musculare sau starea generală de rău în zilele sau săptămânile următoare, trebuie să ne prezentăm la medic.

Însă, spun salvamontiștii, „prevenția este cea mai bună metodă de protecție. Cu echipament adecvat, atenție și verificarea corpului după fiecare drumeție, riscul asociat căpușelor poate fi redus considerabil”.

Boala Lyme este o infecție bacteriană provocată de bacteria Borrelia burgdorferi, transmisă cel mai frecvent prin mușcătura unei căpușe infectate. Dacă este depistată la timp, se tratează eficient cu antibiotice, însă netratată poate provoca complicații la nivelul articulațiilor, sistemului nervos și inimii.

Cel mai cunoscut semn este o erupție cutanată care apare în jurul locului mușcăturii și se extinde treptat, având adesea aspect de „țintă” sau cerc concentric. Aceasta apare de obicei între 3 și 30 de zile după mușcătură.

Alte simptome frecvente:

febră;

frisoane;

oboseală accentuată;

dureri de cap;

dureri musculare și articulare;

ganglioni limfatici măriți.

În săptămânile sau lunile următoare pot apărea:

dureri și inflamații articulare (în special la genunchi);

amorțeli și furnicături;

paralizie facială temporară;

tulburări neurologice;

palpitații și alte probleme cardiace.

Transmiterea bacteriei nu este instantanee. În general, căpușa trebuie să rămână atașată de piele mai multe ore (de regulă peste 24 de ore) pentru ca riscul de infectare să devină semnificativ. De aceea, verificarea corpului și îndepărtarea rapidă a căpușei sunt foarte importante.

În România, boala Lyme este prezentă, însă nu toate căpușele sunt infectate. O mușcătură de căpușă nu înseamnă automat că vei dezvolta boala.