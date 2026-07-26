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Weekend de foc pentru salvamontiști. O femeie s-a intoxicat cu ciuperci în timpul unei drumeții, iar un turist a murit pe munte

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Weekend de foc pentru salvamontiști. O femeie s-a intoxicat cu ciuperci în timpul unei drumeții, iar un turist a murit pe munteSalvamontiști. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

sWeekend de foc pentru salvatorii montani de la Salvamont Dâmbovița, care au intervenit în trei misiuni desfășurate în zone diferite ale masivelor montane din județ. Toate operațiunile au necesitat sprijinul elicopterului SMURD, iar una dintre intervenții s-a încheiat tragic, după ce un turist și-a pierdut viața.

O femeie a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu ciuperci în timpul unei excursii pe munte

Prima intervenție a avut loc în zona Bătrâna, unde o femeie în vârstă de 45 de ani a prezentat simptome specifice unei intoxicații cu ciuperci.

Având în vedere starea pacientei și faptul că evacuarea pe cale terestră ar fi durat prea mult, salvamontiștii au solicitat intervenția elicopterului SMURD. Femeia a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

„Salvatorii montani au intervenit pentru acordarea primului ajutor unei femei în vârstă de 45 de ani, care prezenta simptome specifice unei intoxicații cu ciuperci. Având în vedere starea victimei și durata mare a unei evacuări terestre, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD, care a preluat pacienta și a transportat-o către o unitate medicală de specialitate”, arată Salvamont Dâmbovița.

Salvamont

Salvamont. Sursa foto: Facebook

O tânără a fost evacuată cu elicopterul după ce s-a accidentat

La scurt timp, echipele Salvamont au fost solicitate în zona Mecetul Turcesc, unde o tânără de 21 de ani a suferit o luxație la un membru inferior.

După evaluarea medicală, salvatorii au decis că transportul aerian reprezintă cea mai sigură soluție, iar victima a fost preluată de elicopterul SMURD și dusă la spital pentru investigații și tratament.

Un turist a murit pe munte

Cea mai gravă intervenție s-a desfășurat pe traseul Babele – Peștera, unde un turist a fost găsit în stare de inconștiență.

Salvamontiștii au început imediat manevrele de resuscitare și au încercat să îi salveze viața până la sosirea echipajului aerian. În ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție și a sprijinului oferit de elicopterul SMURD, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat autorităților competente, care vor continua procedurile legale.

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