Vacanța la munte s-a încheiat tragic pentru doi turiști

În sezonul concediilor, mulți români se aventurează pe traseele montane, însă unele drumeții se pot transforma rapid în situații de urgență. Salvamont România a avut parte de o nouă zi dificilă, după ce, în ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 15 apeluri prin care era solicitat ajutorul echipelor de salvare montană. În urma intervențiilor desfășurate, 17 persoane au fost salvate, însă pentru două victime nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit Salvamont România, cele mai multe solicitări au fost înregistrate la Salvamont Bacău, unde au fost primite șase apeluri de urgență.

Alte două intervenții au fost solicitate pentru Salvamont Prahova, iar câte un apel a fost înregistrat pentru echipele Salvamont Gorj, Caraș Severin - Muntele Mic, Vatra Dornei, Zărnești, Sibiu, Borșa și Mureș.

În urma misiunilor de salvare, 17 persoane aflate în dificultate pe munte au fost recuperate de salvamontiști. Trei dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare și au fost transportate către echipaje de Ambulanță, SMURD sau Salvamont pentru a ajunge la spital.

Alte patru persoane au fost salvate cu sprijinul elicopterelor SMURD și transportate la unități medicale. Salvatorii au anunțat însă și două decese, victimele fiind predate Serviciului de Medicină Legală.

Pe lângă intervențiile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a primit și 29 de apeluri din partea persoanelor care au cerut sfaturi și informații despre traseele turistice montane.

Reprezentanții Salvamont România îi îndeamnă pe turiști să fie prudenți și să dea dovadă de responsabilitate atunci când pleacă pe munte.

„Ai grijă de munte, iar noi vom avea grijă de tine! Salvamont România, singurul serviciu de salvare montană abilitat legal pentru acordarea primului ajutor şi salvarea persoanelor accidentate pe munte, este mereu la datorie. Pentru fiecare pas făcut în siguranţă, pentru fiecare viaţă salvată şi pentru fiecare om care are nevoie de ajutor, suntem aici, alături de tine”, au transmis reprezentanţii Salvamont România.