Trei turiști au fost recuperați, sâmbătă seară, din Masivul Bucegi, în urma unei intervenții dificile desfășurate de salvamontiștii prahoveni cu sprijinul unui elicopter. Două dintre persoane erau epuizate fizic și nu mai puteau înainta pe traseu, iar o femeie suferise o accidentare la genunchi, au anunțat reprezentanții Salvamont Prahova.

Potrivit salvatorilor montani, un bărbat de 77 de ani și o femeie de 49 de ani au fost localizați în zona de intrare pe Brâul lui Răducu, din Masivul Bucegi. Cei doi se aflau într-o stare avansată de epuizare și nu mai puteau continua deplasarea pe traseu.

„Misiune de salvare la ceas de seară în Bucegi, desfăşurată de Salvamont Prahova, cu ajutorul elicopterului, care a inserat un salvator montan şi a extras prin troliere 3 persoane de pe Jepii Mici, un traseu extrem de solicitant”, au arătat reprezentanții Salvamont Prahova.

Potrivit salvatorilor montani, un bărbat de 77 de ani și o femeie de 49 de ani au fost localizați în zona de intrare pe Brâul lui Răducu, din Masivul Bucegi. Cei doi se aflau într-o stare avansată de epuizare și nu mai puteau continua deplasarea pe traseu.

O altă turistă, tot în vârstă de 49 de ani, care suferise un traumatism la genunchi, a fost găsită de echipa de patrulare Salvamont. După evaluarea situației, salvatorii au cerut intervenția elicopterului pentru recuperarea acesteia.

„O recuperare terestră ar fi implicat un număr foarte mare de salvatori montani şi riscuri suplimentare din cauza întunericului”, au explicat reprezentanții Salvamont Prahova.

În urma acestei intervenții, salvatorii montani le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție drumețiile, să aleagă trasee potrivite nivelului de pregătire, să consulte prognoza meteo înainte de plecare și să înceapă traseele cât mai devreme.

„Salvamont Prahova vă îndeamnă la responsabilitate! Înainte de a pleca pe munte, alegeți trasee adaptate pregătirii fizice, verificați prognoza meteo și porniți la drum devreme, pentru a evita surprizele neplăcute”, au mai arătat salvamontiștii.