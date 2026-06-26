Toate traseele turistice din Bucegi au fost redeschise. Recomandările Salvamont

Salvamont Prahova a anunțat joi redeschiderea tuturor traseelor turistice montane din județ, inclusiv a celor de mare altitudine din Munții Bucegi. Decizia a fost luată după verificarea traseelor și finalizarea lucrărilor necesare pentru siguranța turiștilor. Deschiderea a avut loc mai târziu decât în alți ani, din cauza cantității mari de zăpadă acumulată în timpul iernii.

Salvamont Prahova a anunțat că toate traseele turistice montane din județ sunt deschise, după efectuarea ultimelor verificări și a lucrărilor necesare în zonele care necesitau intervenții. Potrivit instituției, au fost reparate porțiunile cu lanțuri de pe Jepii Mici și Jepii Mari, a fost îndepărtată zăpada de pe poteca La Cerdac și au fost înlăturați arborii căzuți care blocau traseele.

„După ultimele verificări ale stării traseelor montane de mare altitudine din Bucegi și efectuarea de retușuri în zonele ce au necesitat unele intervenții (repararea zonelor cu lanțuri de pe Jepii Mici si Jepii Mari, înlăturarea zăpezii din potecă La Cerdac, înlăturarea arborilor căzuți pe trasee, etc.), putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din județ.”

Salvamontiștii explică faptul că traseele de mare altitudine au fost redeschise mai târziu comparativ cu alți ani din cauza stratului consistent de zăpadă rămas după iarnă.

„Acest lucru s-a întâmplat mai târziu decât în alți ani, în cazul celor de mare altitudine, din cauza cantității mari de zăpadă din această iarnă.”

Salvamont Prahova le recomandă celor care plănuiesc drumeții să se informeze înainte de plecare asupra traseelor, condițiilor meteorologice și programului instalațiilor de transport pe cablu. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să poarte echipament adecvat și să manifeste prudență pe parcursul traseelor montane.

„Recomandăm turiștilor ce intenționează să-și planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, conditiilor meteo, programului instalațiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat și să dea dovadă de prudență în parcurgea traseelor turistice montane.”

Salvamont Prahova reamintește că, în cazul unei situații de urgență pe munte, turiștii pot solicita ajutor apelând numărul unic de urgență 112 sau serviciul Salvamont.

În Munții Bucegi se află unele dintre cele mai populare trasee montane de mare altitudine din România, atrăgând anual mii de turiști datorită peisajelor spectaculoase și accesului facil. Drumul Transbucegi, dar și telecabinele din Bușteni și Sinaia permit ajungerea rapidă pe platou, de unde pornesc numeroase trasee către cele mai cunoscute obiective ale masivului.

Cel mai frecvent parcurs este traseul dintre Complexul Sportiv Național Piatra Arsă, Cabana Babele și Vârful Omu, apreciat pentru dificultatea redusă și pentru faptul că trece pe lângă formațiunile stâncoase Sfinxul și Babele. La fel de căutată este și drumeția dintre Cabana Babele și Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, care oferă panorame spectaculoase asupra Văii Prahovei și poate fi parcursă în aproximativ două ore.

Pentru turiștii cu experiență, unul dintre cele mai cunoscute trasee rămâne urcarea din Bușteni pe Jepii Mici către Cabana Babele. Traseul este dificil, include porțiuni abrupte și sectoare prevăzute cu cabluri, fiind interzis pe timpul iernii. O altă variantă foarte populară este ascensiunea prin Valea Cerbului spre Vârful Omu, preferată de cei care doresc să urce pe jos până în cel mai înalt punct al masivului.

Printre cele mai spectaculoase rute alpine se numără și traseul din zona Glăjerie – Cabana Mălăiești – Hornul Mare – Vârful Omu, renumit pentru peisajele glaciare și urcarea solicitantă spre creastă. Salvamontiștii recomandă ca, indiferent de traseul ales, turiștii să verifice prognoza meteo și să fie echipați corespunzător, deoarece la peste 2.000 de metri altitudine condițiile meteo se pot schimba rapid.