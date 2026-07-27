O nouă metodă de fraudă informatică îi vizează pe utilizatorii platformei Booking.com, după ce atacatorii reușesc să compromită conturile unor hoteluri partenere și să obțină acces la informații reale despre rezervările clienților. Folosind aceste date, escrocii trimit solicitări false de plată care pot părea autentice și care au ca scop furtul datelor bancare.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că este vorba despre o metodă de phishing mult mai sofisticată decât cele obișnuite, deoarece mesajele conțin informații reale despre călătorie, ceea ce le face greu de identificat drept frauduloase.

Potrivit informațiilor publicate de Bild, atacul începe prin compromiterea conturilor unor hoteluri partenere Booking.com, de regulă prin e-mailuri de tip phishing sau prin furtul datelor de autentificare ale angajaților.

După ce obțin acces în sistem, atacatorii pot vedea informații despre rezervările clienților, inclusiv numele acestora, perioada sejurului, numărul de telefon și alte date de contact.

Aceste informații sunt apoi folosite pentru a crea mesaje extrem de convingătoare, care par să provină chiar de la unitatea de cazare.

Escrocii îi contactează pe turiști prin aplicații de mesagerie sau prin sistemul de comunicare asociat rezervării și susțin că plata nu a fost finalizată ori că există o problemă cu cardul folosit.

Victimei i se cere să efectueze din nou plata sau să își confirme datele bancare accesând un link inclus în mesaj.

Pagina către care este direcționat utilizatorul imită aspectul unei platforme oficiale de plată, iar după introducerea datelor cardului, acestea ajung în posesia infractorilor.

Specialiștii spun că succesul acestei metode constă în faptul că mesajele conțin informații reale despre rezervare. Numele hotelului, perioada sejurului și alte detalii personale coincid cu cele cunoscute de client, ceea ce reduce suspiciunile.

În plus, mesajele sunt trimise, de regulă, cu puțin timp înainte de începerea vacanței, într-un moment în care turiștii sunt preocupați de pregătirea călătoriei și sunt mai predispuși să reacționeze rapid.

În unele situații, mesajele frauduloase ajung aproape simultan cu notificări autentice primite de la Booking.com, ceea ce poate crea impresia că fac parte din comunicarea oficială.

Platforma Booking.com a atras în repetate rânduri atenția asupra acestui tip de atac și precizează că, în multe cazuri, problema nu este reprezentată de compromiterea sistemelor companiei, ci de accesul neautorizat la conturile hotelurilor partenere.

Compania recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna orice solicitare de plată direct în contul Booking.com și să nu introducă datele cardului după accesarea unor linkuri primite prin mesaje, fără o verificare prealabilă.

De asemenea, platforma încurajează raportarea imediată a oricărei comunicări suspecte către serviciul de asistență.

Experții în securitate cibernetică recomandă atenție dacă:

-este solicitată o nouă plată după ce rezervarea a fost deja confirmată; -mesajul conține un link care duce către un site diferit de cel oficial Booking.com; -există presiune pentru efectuarea rapidă a plății, sub amenințarea anulării rezervării; -sunt cerute date complete ale cardului sau coduri de verificare.

În cazul în care există orice dubiu, turiștii sunt sfătuiți să verifice situația exclusiv din aplicația sau site-ul oficial Booking.com ori să contacteze direct hotelul folosind datele de contact publicate pe pagina oficială a unității de cazare, nu cele primite în mesaj.

Dacă informațiile cardului au fost introduse pe o pagină suspectă, specialiștii recomandă blocarea imediată a cardului prin intermediul băncii emitente și solicitarea unui card nou.

Totodată, este indicată verificarea tranzacțiilor recente, contestarea eventualelor plăți neautorizate și sesizarea poliției, precum și informarea Booking.com cu privire la tentativa de fraudă.

Experții atrag atenția că atacurile de acest tip sunt tot mai bine adaptate și folosesc informații reale pentru a câștiga încrederea victimelor. Din acest motiv, orice solicitare de plată primită în afara canalelor oficiale trebuie verificată cu atenție înainte de efectuarea unei tranzacții.