O drumeție în Munții Făgăraș s-a încheiat tragic pentru un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureș. Acesta a murit duminică, 16 august, după ce a căzut într-o râpă în timp ce se afla pe un traseu montan, anunță IPJ Argeș.

Recuperarea trupului s-a desfășurat cu dificultate, din cauza terenului accidentat și greu accesibil. Salvamontiștii argeșeni au intervenit pentru scoaterea victimei din zonă, operațiunea fiind realizată cu ajutorul unui elicopter.

Primele cercetări ale polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș arată că bărbatul ar fi căzut accidental în timp ce se afla pe traseul montan.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, a informat IPJ Argeş.

În urmă cu două săptămâni, un bărbat de 73 de ani, din municipiul Brăila, a murit după ce a căzut într-o râpă în timpul unei drumeții în județul Argeș. Polițiștii și salvamontiștii au intervenit după ce au fost sesizați că un turist a căzut într-o zonă abruptă de pe un traseu montan.

Echipele Salvamont Argeș și polițiștii au ajuns la locul incidentului. Din cauza terenului accidentat și greu accesibil, recuperarea trupului s-a făcut cu sprijinul unui elicopter.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş”, au anunțat polițiștii.