Republica Moldova. Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Antonie, a transmis public un nou mesaj de pace către Mitropolia Moldovei şi a Chişinăuşui, subordonată canonic Patriarhiei Ruse.

Ierarhul a transmis mesajul în cadrul unui podcast al jurnalistei Lorena Bogza, Podcastul Lorenei .

ÎPS Antonie a amintit de întâlnirea dintre delegațiile Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii Ortodoxe Ruse, desfășurată la Chișinău în 1999. Atunci părţile au vorbit pentru prima dată despre necesitatea trecerii „de la ură și confruntare la înțelegere și colaborare”. Promisiuni care au fost uitate de-a lungul anilor.

Mitropolitul Antonie a precizat că dorinţa de a avea o comunicare bună cu Mitropolia Moldovei nu înseamnă că va renunţa la drepturile pe care le revendică Mitropolia Basarabiei.

ÎPS Antonie a declarat că pledează pentru o schimbare de abordare în relația cu Mitropolia Moldovei pentru a nu admite tensiuni care duc la violenţe. Cum s-a întâmplat Grinăuți, Râșcani, și Dereneu, Călărași.

Mitropolitul a declarat că tensiunile dintre cele două instituții ecleziastice trebuie depășite prin întâlniri, rugăciune și dialog

El a spus că își dorește întâlniri cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei și că acestea ar trebui să înceapă printr-o rugăciune comună.

„Eu sper să avem întâlniri cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei și, sigur, primul lucru care se va întâmpla va fi, cred, o rugăciune comună, pentru că doar în rugăciune ne poate lumina Bunul Dumnezeu. Asta ne dorim și noi: înțelegere și colaborare”, a declarat Mitropolitul Antonie.

Antonie spune că dialogul ar trebui să înceapă cu persoanele deschise spre o asemenea discuție.

Deşi îşi doreşte un dialog deschis şi paşnic cu Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei nu renunţă la recuperarea patrimoniului.

Printre prioritățile mandatului început cu o lună în urmă se numără intensificarea activităților pastorale, sociale și educaționale, precum și recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei.

„Ne dorim să dinamizăm activitățile pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educaționale. Vrem să identificăm preoții martiri care au suferit în anii 1940 și 1944 și ne dorim să recuperăm, pe cale legală, patrimoniul care a fost confiscat în perioada sovietică”, a spus Mitropolitul Antonie.

Şi Mitropolitul Vladimir a declarat anterior că vrea dialog cu Mitropolia Basarabiei. Mesajul a fost transmis la o zi după ceremonia de intronizare a mitropolitului Antonie.

Mitropolitul Vladimir și-a exprimat speranța că relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei vor intra într-o nouă etapă, odată cu întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei, Antonie.

Potrivit lui Vladimir, de-a lungul anilor au existat încercări de apropiere între cele două mitropolii, însă dialogul a fost îngreunat de implicarea unor factori din afara Bisericii.

El și-a exprimat încrederea că noua conducere a Mitropoliei Basarabiei va deschide „o filă nouă”, bazată pe dialog, colaborare și înțelegere.