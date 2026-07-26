Republica Moldova. ÎPS Antonie, mitropolit al Basarabiei, își dorește un dialog deschis cu Mitropolia Moldovei. În acelaşi timp, mitropolitul a declarat că renunţă la patrimoniul Mitropoliei Basarabiei, confiscat în perioada sovietică şi preluat de către Mitropolia aflată sub jurisdicţie canonică faţă de Patriarhia Rusă.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune TVR Moldova.

Anterior şi ÎPS Vladimir. Mitropolitul Moldobei şi al Chişinăului, a declarat public că îşi doreşte dialog cu Mitropolia Basarabiei.

Acestea sunt primele semnale de pace după relaţia ostilă dintre cele două mitropolii, care a durat aproape 35 de ani.

ÎPS Antonie a declarat că Mitropolia Basarabiei şi-a dorit întotdeauna un dialog cu Mitropolia Moldovei. Şi că optează pentru pace între clerul şi enoriaşii celor două mitropolii.

„Ne-am arătat întotdeauna deschiderea pentru dialog. Doar prin dialog putem clarifica anumite lucruri. În 1999 s-a stabilit că trebuie să se treacă de la ură și confruntare la înțelegere și colaborare. Nimeni nu are de câștigat din confruntare.”

Deşi îşi doreşte un dialog deschis şi paşnic cu Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei nu renunţă la recuperarea patrimoniului.

Printre prioritățile noului mandat se numără intensificarea activităților pastorale, sociale și educaționale, precum și recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei.

„Ne dorim să dinamizăm activitățile pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educaționale. Vrem să identificăm preoții martiri care au suferit în anii 1940 și 1944 și ne dorim să recuperăm, pe cale legală, patrimoniul care a fost confiscat în perioada sovietică”, a spus Mitropolitul Antonie.

Şi Mitropolitul Vladimir a declarat anterior că vrea dialog cu Mitropolia Basarabiei. Mesajul a fost transmis la o zi după ceremonia de intronizare a mitropolitului Antonie.

Mitropolitul Vladimir și-a exprimat speranța că relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei vor intra într-o nouă etapă, odată cu întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei, Antonie.

Potrivit lui Vladimir, de-a lungul anilor au existat încercări de apropiere între cele două mitropolii, însă dialogul a fost îngreunat de implicarea unor factori din afara Bisericii.

El și-a exprimat încrederea că noua conducere a Mitropoliei Basarabiei va deschide „o filă nouă”, bazată pe dialog, colaborare și înțelegere.

Relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei au fost marcate de tensiuni în ultimele decenii, acestea accentuându-se după izbucnirea războiului din Ucraina. În ultimii ani, tot mai multe parohii au trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.

În unele cazuri, de exemplu în satul Dereneu, trecerea parohiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei a fost marcată de violenţe. Spiritele fiind deseori încinse de reprezentanţi ai partidelor pro-ruse.

Totodată, Mitropolia Moldovei a fost şi continuă să fie folosită de propaganda rusă. Mai mulţi clerici din cadrul Mitropoliei Moldovei au călătorit la Moscova în perioadele electorale, unde au fost instruiţi să facă propagandă electorală în favoarea partidelor pro-ruse.

La sfârşitul lunii mai a anului curent Mitropolia Moldovei a fost lovită la greu de un scandal de imagine. Care s-a soldat cu demisia lui Petru Păduraru. Pe reţele a fost distribuită o înregistrare video cu relaţia intimă întreţinută de doi bărbaţi, dintre care se presupune că unul de protagonişti ar fi Petru Păduraru.

După această criză de imagine s-a oprit şi procesul de trecere a patriarhiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei.