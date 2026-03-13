Ca în perioada sovietică. Cum a fost persecutată Mitropolia Basarabiei în perioada guvernării lui Vladimir Voronin

Republica Moldova. Preoţii Mitropoliei Basarabiei, subordonate Patriarhiei române, au fost supuşi persecuţiilor în perioada guvernării Partidului Comuniştilor al lui Vladimir Voronin, când ultimul se afla la şefia statului.

Chiar dacă Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată şi funcţiona legal din 2002, în urma deciziei CEDO şi a Consiliului Europei, preoţii şi familiile lor erau urmăriţi şi intimidaţi de către poliţişti şi angajaţii Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Acest lucru ni-l confirmă câteva documente care datează din perioada guvernării comuniste, pe care le-a obţinut Evenimentul Zilei de la una din sursele sale de la Chişinău.

Persecuţia şi hărţuirea preoţilor de la Mitropolia Basarabiei la comanda autorităţilor comuniste de la Chişinău nu a fost elucidată.

Gheorghe Papuc, fostul ministru de rea faimă din perioada lui Vladimir Voronin, i-a obligat pe subalterni să-i urmărească pe preoţii de la Mitropolia Basarabiei. La 13 decembrie 2007, Gheorge Papuc a semnat Dispoziţia nr.31/690s „Cu privire la măsurile operativ-investigative şi de documentare a activităţii ilicite ale unor reprezentanţi ai Mitropoliei Basarabiei”.

Executarea Dispoziţiei lui Papuc a fost pusă în sarcina mai multor structuri ale Ministerului de Interne, fiind responssabili mai mulţi şefi de direcţii. Printre aceştia se regăseşte şi Corneliu Savca, fostul şef adjunct al Direcţiei misiuni speciale, condamnat ulterior la 14 ani de închisoare în dosarul „Heroinei din fasole”. Corneliu Savca se află până în prezent în urmărire generală.

￼

Un alt nume sonor printre foştii şefi de la Ministerul de Interne, care s-a implicat în persecutarea clerului de la Mitropolia Basarabiei, este al lui Alexandru Jizdan. În perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, Jizdan a ajuns ministru de Interne, iar ulterior, deputat din partea Partidului Democrat din Moldova.

După căderea regimului comunist al lui Voronin, Gheorghe Papuc a fost învinuit şi condamnat la doi ani de închisoare pentru neglijenţă şi abuz în serviciu de Curtea de Apel Chişinău, pentru maltratarea tinerilor în comisariatele de poliţie în urma revoltei anti-comuniste din aprilie 2009.

După ce a stat ascuns o perioadă, Gheorghe Papuc a fost achitat de Curtea Supremă de Justiţie.

Rapoartele întocmite pe numele lui Papuc privind „ilegalităţile” comise de clerul Mitropoliei Basarabiei conţineau date despre parohiile şi eparhiile din componenţa Mitropoliei Basarabiei, dare despre preiţi şi membrii familiilor lor, locuinţele şi automobilele care le deţineau în proprietate.

Totodată, poliţiştii le-au raportat şefilor lor despre membrii familiilor preoţilor, începând de la preotese şi copii, până la verişori, părinţi şi alţi apropiaţi. În special s-a atras atenţia la afacerile pe care le aveau rudele preoţilor din cadrul Mitropoliei Basarabiei.

În raport sunt menţionaţi preoţii care s-ar fi implicaţi în agitaţie electorală pentru partide pro-unioniste. Totodată, raportorii anunţă despre deschiderea dosarelor penale pentru afacerile pretins ilicite ale unor preoţi. De exemplu, pe numele lui Serghei Sârghi, paroh al Bisericii din satul Costuleni, raionul Ungheni, pentru că deţinea o întreprindere care extrăgea nisip de la cariera din localitate.

Poliţiştii au verificat şi afacerile deţinute de alţi preoţi din cadrul Mitropoliţie Basarabiei, aplicând amenzi grase pentru cea mai mică încălcare.

Raportorii i-au menţionat în special pe preoţii care i-au convins pe alţi preoţi de la Mitropolia Moldovei să treacă la Mitropolia Basarabiei.

Potrivit unui eseu al protoiereului Gheorghe Badea din Iaşi, deşi Mitropolia Basarabiei a fost înregistrată oficial de Guvernul de la Chişinău, activitatea i-a fost tulbzurată în continuare „de campania agresivă, de intoleranţă şi de ameninţări a autorităţilor de stat ale Republicii Moldova şi a ierarhilor Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse”.

În anul 2007 a fost provocat aşa-zisul scandal al eparhiilor istorice reactivate de Mitropolia Basarabiei.

La 1 decembrie 2007, Vladimir Voronin, preşedintele Republicii Moldova, a declarat la postul de televiziune NIT că va contesta hotărârea CEDO din 13 decembrie 2001 şi a ameninţat cu un război religios; aceeaşi atitudine intolerantă faţă de Mitropolia Basarabiei o va reînnoi într-o declaraţie făcută pe 19 decembrie 2007.

„Începând cu 2 decembrie 2007, majoritatea preoţilor Mitropoliei Basarabiei au fost hărţuiţi şi intimidaţi de reprezentanţi ai Poliţiei şi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, iar unii preoţi, cu cetăţenie română, au primit interdicţia de a locui sau intra în Basarabia”, usţine protoiereul Gheorghe Badea.

Însuşi Mitropolitul Petru al Basarabiei a fost reţinut şi perchiziţionat timp de două ore de grănicerii şi vameşii moldoveni în ziua de 26 decembrie 2007, la revenirea sa în Republica Moldova.

În această situaţie, Mitropolia Basarabiei, s-a adresat, la 9 ianuarie 2008, Secretariatului General al Consiliului Europei şi Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, precum şi raportorilor APCE pentru Republica Moldova, cu rugămintea de a supraveghea modul de îndeplinire de către Republica Moldova a Hotărârii CEDO din 13 decembrie 2001.

După căderea regimului comunist al lui Voronin în vara anului 2009, au încetat şi persecuţiile împotriva clerului Mitropoliei Basarabiei. Acestea au fost reluate însă de liderul socialist după ce a fost ales preşedinte al Republicii Moldova. Şeful statul i-a discriminat prin acţiunile sale pe preoţii Mitropoliei Basarabiei şi însăşi Mitropolia, supusă Patriarhiei Române.

Acţiunile lui Igor Dodon de discreditare a Mitropoliei Basarabiei continuă până în prezent. Prin oamenii săi, fostul preşedinte încearcă să provoace conflicte între enoriaşi, biserică şi autorităţile publice.

Un exemplu elecvont este cazul recent de la Dereneu, unde un grup de enoriaşi conduşi de primarul socialist al satului, Vasile Revenco, care face parte din anturajul lui Dodon, s-a opus prin violenţă la trecerea parohiei la Mitropolia Basarabiei, fiind ignorată decizia unei adunări a enoriaşilor din Dereneu, precum şi a unei hotărâri irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie.