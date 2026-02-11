Scandalul politic de la biserica din Dereneu. Atac la guvernare, manipularea maselor şi poziţia Mitropoliei Moldovei

Republica Moldova. Ultimele evenimente de la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, a aprofundat conflictul care mocneşte de mai bine de 30 de ani între Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, şi Mitropoliei Basarabiei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei de la Bucureşti şi a dat apă la moara politicienilor şi propagandiştilor pro-ruşi, îndereptând cu mai multă înverşunare tunurile către România şi guvernarea pro-occidentală de la Chişinău.

Deşi există o decizie irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie că dreptul de folosinţă a lăcaşului de cult aparţine Mitropoliei Basarabiei încă din 2019, Mitropolia Moldovei refuză să se conformeze şi explorează la maximum conştiinţa religioasă a creştinilor evlavioşi.

În această lucrare, Mitropolia Moldovei este susţinută de către opoziţia parlamentară a socialiştilor şi comuniştilor, mass-media finanţată de la Moscova, inclusiv de Ilan Şor, precum şi de activişti pro-ruşi. Toţi împreună mobilizează societatea împotriva parcursului pro-european şi ideii reunificării cu România, care în ultima perioadă a ajuns un subiect tot mai discutat.

Conflictul de la biserica de la Dereneu a escaladat în seara de 10 februarie, cu epizoade departe de canoanele ortodoxiei, când Petru Musteaţă, episcopul de Ungheni şi Nisporeni, ajutat de un mai mulţi preoţi, afiliaţi Mitropoliei Moldovei, şi enoriaşi pregătiţi psihologic şi-au măsurat forţele cu oamenii legii.

Cu înjurături şi violenţă, Petru Musteaţă, împreună cu câţiva preoţi şi enoriaşi, reuşit să intre în biserică şi să se alăture preotului Alexandru Popa, care s-a baricadat cu două săptămâni în urmă în lăcaşul de la Dereneu, împreună cu preoteasa şi trei copii minori.

Arhiepiscopul Petru Musteaţă a dat dovadă şi de această dată, ca şi atunci când organiza spectacole de exorcizare în masă la Mănăstirea Hâncu, neacceptate de biserica ortodoxă, de un talent deosebit privind influenţa psihologică a maselor.

Petru Musteaţă a venit două duminici la rând la biserica din Dereneu, pentru a-i „ruga fierbinte” pe oamenii legii să-lase să intre în biserică. Iar spectacolul pe care l-a făcut la 8 februarie, când a căzut în faţa poliţtilor, sărutând picioarele unui din ei, a lăsat o amprentă adâncă în conţtiinţa unor evlavioşi indoctrinaţi.

În timp ce preoţii conduşi de Petru Musteaţă forţau cordonul de poliţişti, susţinătorii lor, înarmaţi cu megafoane, transmiteau mesaje instigatoare, provocând enoriaşii aduşi să nu se conformeze cerinţelor oamenilor legii

Ulterior, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a publicat o fotografie a ierarhului Musteaţă cum se roagă noaptea în biserica din Dereneu, apoi şi a soborului de preoţi, care a venit cu el. Iar sutele de urmăritori l-au lăudat pentru ceea ce face „în numele credinţei adevărate”.

Petru Musteaţă nu a ezitat să facă publice pe reţele nici fotografiile celor trei copii ai preotului Alexandru Popa, care sunt ţinuţi captivi în biserică de părinţii lor timp de două săptămâni.

Mai mult, copiii au fost lăudaţi că au rezistat „ca să apere credinţa cea dreaptă”. Iar laudele au continuat în comentariile de pe reţele.

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a publicat pe Facebook şi o fotografie în care Petru Musteaţă este surprins cum se roagă în altar, însoţită de următorul comentariu: „Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru se roagă în Altar pentru că poliția a blocat toate intrările și geamurile bisericii și nu permite să li se dea celor din interior nici alimente nici medicamente, în eosebi Copiilor care sunt împreună cu părinții lor acolo”.

Afirmaţia este combătură de către asistenţii sociali. Localnicii susțin că, pe parcursul zilei, la biserica din Dereneu au venit trei femei de la asistența socială ca să ia copiii preotului Alexandru de la Mitropolia Moldovei, însă acestea au ieșit fără micuți. Iar Natalia Plugaru, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, susţine că asistenţii socială încearcă să-i convingă pe soţii Popa să scoată copiii din biserică, dar au refuzat.

Mai mult, ministra a precizat că cei trei copii sunt asiguraţi cu căldură şi hrană. Iar autoritățile sunt pregătite să le ofere sprijin psihologic, dacă va fi necesar.

Cei care susţin escaladarea conflictului de la Dereneu sunt în primul rând deputaţii socialişti conduşi de Igor Dodon, ultimul fiind originar din raionul Călăraşi. Reprezentanţii PSRM, dar şi ai PCRM sunt văzuţi în curtea bisericii aproape în fiecare zi. Iar primarul de Dereneu, socialistul Vasile Revenco, care a fost reţinut de poliţie în seara de 10 februarie, este cel care a mobilizat creştinii din Dereneu la răzvrătire împotriva trecerii bisericii la Mitropolia Basarabiei.

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a comentat miercuri incidentele produse la biserica din Dereneu, acuzând guvernarea PAS de „promovarea unor politici de dezbinare”.

„Din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin umilință și gesturi concrete și să se apere în fața forței brutale a poliției.

Cel mai indicat era ca un reprezentant al Guvernului să se deplaseze imediat la locul cu pricina și să rezolve amiabil situația cu localnicii. Eventual, poate fi organizat un plebiscit local în următoarele săptămâni pentru ca locuitorii din s. Dereneu să decidă soarta bisericii din localitate.

Iar acum se cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție.E grav când autoritățile statului dau foc la casa noastră comună” , a comentat Dodon atacul preoţilor Mitropoliei Moldovei asupra poliţiei.

Iar deputatul socialist Bogdat Ţîrdea a salutat forţarea cordonului de polişişti şi pătrunderea preoţilor Mitropoliei Moldovei prin violenţă în lăcaşul de cult ca „o dreptate”. „În Dereneu, enoriașii locali au străpuns cordonul jandarmilor și au intrat în biserică. Reamintim că CSJ, controlată de autorități, a decis să transfere biserica Mitropoliei Necanonice a Basarabiei”, a scris deputatul într-o postare pe Facebook, însoţită de un video.

„Uraaaaaa, încă o învingere a dreptăţii! Doamne, Doamne, câtă biruintă!”, a comentat un urmăritor.

În timp ce Mitropolia Basarabiei a condamnat actele de violențe de la biserica Dereneu și a solicitat intervenția urgentă a statului, Mitropolia Moldovei nu a făcut nicio declaraţie.

EvZ l-a contactat la telefon pe vicarul mitropolitan Siluan, episcop de Orhei, responsabil de relaţiile cu presa privind poziţia Mitropoliei în diverse cazuri ce ţin de Biserică, stat şi societate.

„Mitropolia Moldovei este împotriva oricăror acţiuni şi forme de violenţă. Totul trebuie de soluţionat cu pace şi înţelepciune. Enoriaşii sunt cei care trebuie să decidă în cadrul cărei mitropolii să rămână biserica”, a declarat Siluan.

Întrebat cum totuşi comentează faptul că un grup de preoţi ai Mitropoliei Moldovei, conduşi de un ierarh, au forţat cordonul de poliţişti ca să intre în biserică, Siluan a răspuns: „Cu vre-o două săptămâni în urmă reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei au pătruns ilegal, cu forţa, în biserica de la Dereneu. Şi poliţia nu a recţionat. Repet, poziţia noastră este că credincioşii sunt cei care trebuie să decidă”.