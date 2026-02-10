Șase persoane, inclusiv primarul din Dereneu și avocatul unui preot, reținute după incidentele de la biserică. Video

Republica Moldova. Incidentul de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dereneu, raionul Călărași, a degenerat într-un conflict deschis între enoriași, reprezentanți ai clerului și forțele de ordine, după ce un grup de aproximativ 150 de persoane a rupt cordonul poliției și a pătruns forțat în interiorul lăcașului de cult. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie, fiind documentat de Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în timpul intervenției, carabinierii au fost ultragiați, iar stațiile de comunicare ale polițiștilor ar fi fost sustrase. De asemenea, autoritățile susțin că în cordonul poliției au fost infiltrate femei, pentru a facilita ruperea acestuia și pătrunderea în biserică.

„Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile (femei și copii) și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept”, au menționat reprezentanții IGP.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR că, în urma incidentului, a fost pornit un dosar penal pentru nesubordonare și ultragierea angajaților poliției.

„Eu nu pot să constat, la momentul actual, decât o acțiune ilegală din partea organizatorului, care este primarul localității, împreună cu un grup de enoriași, susținuți de un grup de preoți ai Mitropoliei Moldovei. Aceștia au ultragiat angajații poliției aflați în misiune de menținere a ordinii publice, nu s-au subordonat cerințelor și au pătruns forțat în biserică. Nu i-a deranjat că în lăcaș se aflau trei copii, care pot suferi psihologic din cauza emoțiilor și agresivităților generate de intrarea forțată”, a declarat Cernăuțeanu.

Poliția mai precizează că acțiunile grupului ar fi fost organizate cu implicarea primarului localității, iar intervenția ar fi avut loc contrar prevederilor legale.

Conflictul din Dereneu nu este unul recent. În ultimele luni, mai mulți localnici au protestat în repetate rânduri în fața bisericii, solicitând acces în lăcașul de cult. Aceștia contestă trecerea parohiei la Mitropolia Basarabiei și susțin că biserica aparține comunității locale.

Tensiunile au escaladat și la sfârșitul lunii ianuarie 2026, când în incinta bisericii au avut loc îmbrânceli, fiind necesară intervenția poliției pentru calmarea situației. Potrivit informațiilor apărute anterior în presă, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, împreună cu primarul socialist al localității, Vasile Revenco, s-ar fi opus fizic procedurii de preluare legală a bisericii de către Mitropolia Basarabiei.

Situația a generat reacții și pe scena politică. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că evenimentele ar face parte dintr-o „campanie deliberată” împotriva Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse. Acesta a acuzat autoritățile că ar încerca „confiscarea cu forța a bisericilor” și a cerut tragerea la răspundere a celor implicați.

De cealaltă parte, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a făcut apel la respectarea hotărârilor judecătorești definitive și a avertizat asupra riscurilor politizării conflictului.

„Situația nu trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură”, a subliniat oficialul.

Disputa privind dreptul de folosință asupra Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” durează de mai mulți ani și are la bază conflictul dintre Mitropolia Basarabiei și Mitropolia Moldovei.

În anul 2017, parohul Florinel Marin, împreună cu o parte dintre enoriași, a decis aderarea la Mitropolia Basarabiei, care aparține Bisericii Ortodoxe Române. Un an mai târziu, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și l-a alungat pe preot, iar în lăcaș a fost instalat Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei.

Litigiul a ajuns în instanță și s-a încheiat definitiv în iunie 2025, când Curtea Supremă de Justiție a stabilit că Mitropolia Moldovei nu are drept legal asupra bisericii, decizie care continuă să alimenteze tensiunile din comunitate.