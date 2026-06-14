Republica Moldova. Dosarul penal pornit de poliţie după ce activista Maria Olari a fost stropită cu verde de briliant a fost suspendat, deşi atacatorul a fost identificat. Motivul este că bănuitul a părăsit ţara la două săptămâni după comiterea infracţiunii şi este de negăsit.

Activista spune că nu are nicio legătură cu persoata care a atacat-o şi nici nu s-a intersectat vre-o dată. Din aceste considerente, ea crede că este vorba de o comandă în legătură cu activitatea sa.

Maria Olari este cunoscută în special pentru protestele gălăgioase în judecătorii, procuraturi şi în alte instituţii publice. Activista făcea transmisiuni life de la protestele sale de una singură. În vizorul activistei au ajuns mai mulţi politicieni şi funcţionari, indiferent de apartenenţa politică. Postările sale pe reţele atrag deseori sute de mii de vizualizări.

Amintim că atacul a avut loc la 25 septembrie 2025, aproximativ ora 09:20, la staţia de autobuz din apropierea casei activistei. „Vorbeam la telefon. În apropiere se afla o maşină de poliţie. După maşina a plecat, el s-a apropiat de mine şi m-a stropit în faţă cu verde de briliant. Avea ochelari de soare şi mască medicinală pe faţă. Nu a zis nimic. A aruncat sticla şi a fugit”, a declarat Maria Olari pentru Evenimentul Zilei.

Tânărul suspectat că a atacat-o pe Maria Olari se numeşte Junghina Nicolae, are 29 de ani şi este originar din raionul Glodeni. Acesta a nimerit în obiectivul camerelor de supraveghere şi a fost văzut de fiica şi nora părţii vătămate.

Bănuitul are un cazier bogat. Înainte de a comite atacul asupra Mariei Olari, acesta fusese condamnat la cinci ani cu suspendare pentru că a jefuit un om de afaceri din Turcia.

După pronunţarea sentinţei, Jungina s-a ales cu un nou dosar penal – pentru că se folosea de permis de conducere fals. Fapt pentru care, în iunie 2026, Judecătoria Chişinău i-a anulat suspendarea pedepsei. Totodată, l-a dat în urmărire generală.

Individul mai are la activ şi o condamnare pentru trafic de droguri.

Investigaţiile arată că bănuitul a pregătit din timp atacul, cunoscând locul de trai al activistei. Cu două zile înainte de comiterea atacului el a venit cu un taxi la adresa Mariei Olari pentru a studia locaţia. Iar la 25 septembrie a venit la locul infracţiunii, aşteptând activista timp de două ore şi 20 de minute. El a venit cu acelaşi taxi, care mai apoi l-a aşteptat lângă Pretura sectorului Ciocana.

Individul a fost văzut mai întâi de fiica activistei, în timp ce pleca la muncă. Aceasta l-a întrebat ce caută acolo. Invidul i-a răspuns că este poliţist şi urmăreşte nişte tineri care pun droguri în ascunzişuri. Acelaşi răspuns l-a primit şi nora activistei, când a ieşit peste o oră să-şi petreacă fiica la şcoală.

După ce a stropit-o pe Olari cu verde de briliant în ochi, bănuitul a fugit prin fâşia forestieră până la Pretura Ciocana, unde îl aştepta taxiul.

Dosarul penal în cazul atacului asupra Mariei Olari a fost pornit pe 1 octombrie 2025. Pe 8 octombrie bănuitul a fost dat în căutare. Însă pe 10 octombrie el a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Junghina a plecat nestingherit cu o cursă de avion spre Turcia de pe Aeroportul Internaţional „Eugeniu Doga” din Chişinău. Astfel, poliţiştii nu au reuşit cel puţin să-l audieze.

Investigaţiile au intrat în impas şi după ce un judecător de instrucţie a respins demersul procurorului privind solicitarea de la operatorul de telefonie mobilă a convorbirilor telefonice pe care le-a avut suspectul înainrte de comiterea infracţiunii. Iar acuzatorul nu a contestat decizia în instanţa ierarhic superioară.

Maria Olari ne-a declarat că iniţial a crezut că atacul a fost pus la cale de persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Pentru a distrage atenţia şi a provoca societatea în ziua extrădării oligarhului. O altă versiune era că a fost o provocare înainte de alegerile parlamentare.

După ce a făcut cunoştinţă cu dosarul, activista are o altă părere. Ea crede că atacul ar fi fost pus la cale de oameni ai legii pe care anterior i-a criticat.

„Sunt prea multe semne de întrebare. Cum a fost dat în căutare fără să i se pună consemn la frontieră? Şi de ce a decis să părăsească ţara la două zile după ce a fost dat în căutare? La sigur, a fost prevenit.

Şi cum putut fi condamnat cu suspendare pentru jaf, dacă are antecedente penale? Mai multe detalii mă fac să cred că este omul sistemului. Sau mai bine zis, este un amărât care a acceptat să execute comenzi ilegale ale poliţiştilor pentru a scăpa de închisoare”, a declarat Maria Olari.