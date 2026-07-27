Atac armat la un festival din Seattle: doi morți și cinci răniți

Două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, inclusiv un copil de doi ani, în urma unui atac armat produs duminică seară la festivalul gastronomic Bite of Seattle, desfășurat în centrul orașului Seattle, din statul Washington, potrivit agenției Associated Press.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, ora locală, în zona Seattle Center, unde mii de oameni participau la unul dintre cele mai cunoscute festivaluri culinare din oraș.

Poliția a intervenit rapid și a cerut populației să evite zona, în timp ce ancheta este în desfășurare.

Conform informațiilor transmise de autoritățile locale și citate de Reuters, două persoane au fost declarate decedate la fața locului, iar alte cinci au fost transportate la spital. Printre răniți se află și un copil în vârstă de doi ani.

Spitalul Harborview Medical Center a primit victimele atacului, iar starea acestora variază de la stabilă la gravă, potrivit reprezentanților serviciilor de urgență.

Martorii au relatat că au auzit mai multe focuri de armă, iar participanții au început să fugă în toate direcțiile. Unii s-au refugiat în clădirile din apropiere, inclusiv în muzeul destinat copiilor aflat în complexul Seattle Center.

🇺🇸 BREAKING — Two people were killed and five injured in a shooting at Seattle Center on Sunday evening, during the Bite of Seattle food festival — one of the city's largest events, held a block from the Space Needle. Per the Seattle Fire Department: paramedics attempted… pic.twitter.com/ymULmzEglU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 27, 2026

Festivalul Bite of Seattle este organizat anual din 1982 și atrage, de regulă, sute de mii de vizitatori, fiind unul dintre cele mai importante evenimente publice ale orașului.

La momentul publicării, autoritățile nu au anunțat un posibil motiv al atacului și nici nu au oferit informații oficiale despre un suspect. Poliția din Seattle continuă cercetările și a restricționat accesul în zona incidentului.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a anunțat că a fost informat despre situație și că echipe SWAT ale Washington State Patrol au fost mobilizate pentru a sprijini intervenția autorităților locale.

La momentul publicării, autoritățile nu au anunțat un posibil motiv al atacului și nici nu au oferit informații oficiale despre un suspect. Poliția din Seattle continuă cercetările și a restricționat accesul în zona incidentului.