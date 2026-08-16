Cristiano Ronaldo a oferit noi detalii cu privire la momentul în care își va încheia cariera de fotbalist profesionist. La 41 de ani, atacantul lasă să se înțeleagă că sezonul 2026/2027 ar putea fi ultimul în care mai îmbracă tricoul de jucător.

„Acesta este probabil ultimul meu an în fotbal și vreau să las o moștenire spectaculoasă”, a declarat Cristiano Ronaldo, într-un interviu publicat de Vogue duminică și în care vorbește și despre viața alături de Georgina Rodríguez și despre nunta de la începutul săptămânii.

Ajuns la o vârstă la care majoritatea fotbaliștilor sunt deja retrași din activitate, internaționalul portughez mărturisește că nu se teme de momentul în care va părăsi terenul de joc. Atacantul are deja o strategie bine definită pentru etapa următoare din viața sa. „Am viitorul meu deja planificat”, afirmă Ronaldo.

Totodată, lusitanul recunoaște că despărțirea de sportul care l-a consacrat va lăsa un gol considerabil, motiv pentru care intenționează să se implice în numeroase activități.

„Am atât de multe lucruri care mă vor ține ocupat, încât este greu să spun unul singur. Pentru că fotbalul ar putea lăsa un gol mare, trebuie să-ți umpli timpul în mai multe moduri, nu doar cu unul”, a explicat portughezul.

Printre prioritățile principale ale atacantului se numără timpul petrecut alături de cei dragi, dar și dedicarea către activități recreative pentru care nu a avut suficient timp în ultimii 25 de ani de carieră la cel mai înalt nivel.

„Să mă distrez mai mult, să călătoresc, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat – de ceea ce am câștigat împreună. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu multe sacrificii”, a spus el.

Anunțul recent vine în completarea declarațiilor făcute anterior de internaționalul portughez. În noiembrie 2025, Cristiano Ronaldo spunea că retragerea va veni „în curând, probabil unul sau doi ani”, precizând totodată că Mondialul din 2026 va fi ultima sa participare la turneul final.

După eliminarea Portugaliei de la Campionatul Mondial, Ronaldo nu a indicat însă o dată precisă pentru retragerea din fotbal. În prezent, Ronaldo continuă să joace pentru Al-Nassr, campioana Arabiei Saudite, cu un contract care este valabil până în 2027. El a intrat în acest sezon la 24 de goluri distanță de borna de 1.000 de goluri în carieră, un obiectiv important înaintea retragerii.