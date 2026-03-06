Cine este Ioan Vermeșan, marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru play-off-ul CM 2026. Cum l-a ratat Gigi Becali

Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026. Ioan Vermeșan, atacant în vâstă de 19 ani, este marea surpriză de pe lista selecționerului echipei naționale.

Ioan Vermeșan este unul dintre tinerii atacanți români care au ajuns în fotbalul italian după un parcurs rapid în competițiile interne. Născut la Timișoara, jucătorul evoluează pe postul de atacant și are un profil fizic specific unui număr 9 clasic, cu o înălțime de aproximativ 1,85 metri.

În perioada junioratului a evoluat la academii precum Ripensia Timișoara și UTA Arad. La Ripensia a ajuns să debuteze foarte devreme echipa de seniori.

Atacantul a intrat pe teren pentru prima echipă înainte de a împlini 16 ani, o apariție timpurie care a atras atenția asupra potențialului său. În acea perioadă, Vermeșan își contura deja profilul de vârf de atac, cu prezență fizică și instinct de finalizare.

Evoluțiile din România au fost urmate de un transfer în Italia, la Hellas Verona. La clubul din Serie A, Vermeșan a evoluat inițial pentru echipa de tineret, în competiția Primavera.

În cadrul academiei veroneze, atacantul român a avut un sezon prolific. El a marcat 15 goluri pentru echipa Primavera, devenind golgheterul formației de tineret. Evoluțiile constante au atras atenția staffului tehnic al primei echipe.

Prestațiile din campionatul de tineret au venit și în meciuri importante, inclusiv în partide împotriva unor academii puternice din Italia. Golurile marcate au consolidat statutul său de jucător promițător în cadrul clubului.

Parcursul său la Verona a culminat cu debutul în prima ligă italiană. Ioan Vermeșan a intrat pe teren într-un meci disputat între Hellas Verona și US Sassuolo, pe 20 februarie 2026, marcând astfel primul său moment în Serie A.

Apariția în campionatul italian a reprezentat un pas important în cariera atacantului român, care trecuse anterior prin toate nivelurile academiei clubului.

În paralel cu evoluțiile la nivel de club, Vermeșan a fost convocat și la selecționatele de juniori ale României. Atacantul a evoluat pentru mai multe reprezentative, de la U16 până la U21.

FCSB a fost interesată de Ioan Vermeșan în perioada de mercato din iarnă, dar Verona a cerut un milion de euro în schimbul său. Gigi Becali nu fost de acord să plătească această sumă.

După Campionatul European U19, din vara trecută, unde a fost titular, Ioan Vermeșan nu excludea o revenire în fotbalul românesc.

“(n.r. ai oferte?) Nu știu, știe impresarul meu de oferte. Voi discuta cu el și voi lua o decizie. (n.r. iei în calcul să joci în SuperLigă?) Luăm totul pas cu pas. Poate mă gândesc și la o revenire. Dar, vreau să fac și pasul la seniorii Veronei. Mi se dă încredere acolo”, a spus Vermeșan.