Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că se bazează pe sprijinul colegilor din PNL pentru învestirea noului Guvern și consideră că liberalii ar trebui să susțină un membru al partidului care activează de peste trei decenii în formațiunea politică și care, potrivit acestuia, și-a câștigat toate funcțiile prin vot direct. Veștea a susținut, de asemenea, că actualul context politic impune găsirea unei formule de guvernare, afirmând că nici PNL și nici PSD nu pot forma singure un guvern.

Premierul desemnat a mai spus că nu va face public numărul parlamentarilor pe sprijinul cărora mizează pentru votul de învestitură, însă s-a arătat încrezător că va reuși să obțină susținerea necesară în Parlament.

Potrivit calculelor făcute de susținătorii săi din partid, Adrian Veștea pornește, în acest moment, de la aproximativ 25 de voturi din partea parlamentarilor PNL. Argumentul este că 15 filiale s-au poziționat împotriva liniei susținute de Ilie Bolojan, lucru reflectat de votul din ședința de luni, unde s-au înregistrat voturi împotrivă și abțineri. Fiecare dintre liderii de filială care nu au susținut propunerea conducerii are, la rândul său, parlamentari în județele pe care le coordonează, iar aceștia tind, de regulă, să urmeze poziția organizației. În acest scenariu, aproximativ o treime dintre parlamentarii PNL ar putea vota pentru învestirea Guvernului propus de Adrian Veștea.

„Sunt foarte multe persoane care s-au prezentat, iar ieri au avut postări şi au manifestat public intenţia lor de a vota într-un anumit fel, dar cred că este moral, cel puţin din partea mea, până în momentul în care va exista învestirea acestui guvern, votul pentru învestirea lui, să păstrez decenţa şi să îi las să se manifeste. Poate să fie un număr mult mai mare, poate alţii se vor emoţiona între timp, dar eu am toată convingerea că, făcând un apel la luciditate şi la a găsi o soluţie constructivă, cred că vom putea investi acest guvern”, a afirmat Adrian Veștea.

Acesta a mai declarat că se așteaptă ca PNL să susțină candidatura sa la funcția de premier.

„Ar fi normal ca Partidul Naţional Liberal să fie în primul şi în primul rând alături de un coleg de-al lor care timp de 30 de ani a fost în Partidul Naţional Liberal şi a ocupat diverse funcţii şi care de fiecare dată a câştigat uninominal poziţia”, a declarat premierul desemnat.

Adrian Veștea a afirmat că disputele interne și calculele electorale trebuie lăsate în plan secund, în condițiile în care România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Înaintea procentelor şi a viziunii pe care ne-o dorim în ceea ce priveşte partidul că o va avea peste doi ani şi jumătate, este necesar ca noi să guvernăm România. Iar guvernarea depinde de noi obligatoriu”, a spus Veștea.

Premierul desemnat a susținut că actuala configurație parlamentară face imposibilă formarea unui guvern fără colaborarea dintre principalele partide.

„Nici PSD-ul nu poate face guvern singur, fără Partidul Naţional Liberal, şi nici Partidul Naţional Liberal nu poate face guvern fără PSD”, a afirmat acesta.

Adrian Veștea a arătat că o parte dintre liderii locali ai PNL și-au exprimat deja public susținerea pentru menținerea partidului la guvernare.

„Dintre cei 12 preşedinţi de consilii judeţene pe care partidul îi are, cinci şi-au exprimat deja punctul de vedere potrivit căruia PNL trebuie să rămână la guvernare”, a declarat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, există și parlamentari liberali care au cerut continuarea dialogului politic pentru identificarea unei majorități.

„Este un număr foarte însemnat, de asemenea, de parlamentari ai Partidului Naţional Liberal care au făcut apel la a găsi o soluţie a dialogului, a compromisului, în aşa fel încât să guvernăm ţara, fiindcă nu avem o altă soluţie”, a adăugat Adrian Veștea.