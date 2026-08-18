Cum cureți garnitura mașinii de spălat. Locul în care se strânge cel mai mult mucegai

Garnitura mașinii de spălat este una dintre zonele care se murdăresc cel mai ușor și unde poate apărea mucegai, deși de multe ori este ignorată atunci când aparatul este curățat. Apa rămasă după spălare, scamele și urmele de detergent se pot aduna între pliurile cauciucului, iar umezeala persistentă favorizează apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

Problema este întâlnită în special la mașinile de spălat cu încărcare frontală, unde garnitura din jurul hubloului formează mai multe pliuri. Tocmai în interiorul acestora se pot ascunde reziduuri care nu sunt vizibile la prima vedere.

Primul pas este să golești complet mașina de spălat și să deschizi hubloul. Garnitura trebuie trasă ușor spre exterior, fără a o forța, pentru a putea verifica și partea ascunsă a cauciucului.

Potrivit recomandărilor Whirlpool, zona trebuie inspectată inclusiv sub garnitură, deoarece aici se pot acumula murdărie și diferite obiecte mici. Pentru curățarea obișnuită poate fi folosită o lavetă sau un burete neabraziv și un produs potrivit pentru electrocasnice.

Insistă mai ales în partea inferioară a garniturii și între pliuri. Acolo poate rămâne apă după terminarea programului de spălare, împreună cu scame, fire de păr sau urme de detergent.

După curățare, șterge foarte bine cauciucul cu o lavetă curată și uscată.

Dacă pe garnitură sunt vizibile pete de mucegai sau depuneri persistente, curățarea trebuie făcută mai atent. Whirlpool indică pentru anumite modele utilizarea unei soluții diluate pe bază de înălbitor cu clor pentru îndepărtarea semnelor vizibile de mucegai, urmată de clătirea și uscarea suprafeței. Înainte de folosirea unui astfel de produs trebuie însă verificate instrucțiunile producătorului mașinii de spălat, deoarece recomandările pot diferi de la un aparat la altul.

Este important ca substanțele de curățare să nu fie amestecate între ele. După ce garnitura a fost curățată, zona trebuie ștearsă foarte bine și lăsată să se usuce.

În cazul în care petele au pătruns adânc în cauciuc și nu dispar după curățare, poate fi necesară verificarea garniturii de către un specialist.

Cea mai simplă măsură este eliminarea umezelii după fiecare utilizare. Garnitura poate fi ștearsă rapid cu o lavetă uscată, mai ales în partea de jos și în interiorul pliurilor.

De asemenea, după terminarea programului de spălare, hubloul poate fi lăsat întredeschis pentru ca interiorul să se aerisească și să se usuce. Whirlpool recomandă ca garnitura să fie verificată și curățată periodic, în special dacă în această zonă rămâne apă sau se acumulează murdărie.

O verificare de câteva minute poate preveni acumulările mai greu de îndepărtat. Dacă din mașina de spălat începe să vină un miros neplăcut, garnitura hubloului este astfel unul dintre primele locuri care merită controlate.