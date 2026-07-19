Pornirea mașinii de spălat într-un anumit interval orar poate reduce costul consumului de energie, potrivit specialiștilor de la furnizorul britanic de energie E.ON. În cazul tarifelor diferențiate în funcție de oră, alegerea momentului potrivit pentru spălarea hainelor poate avea un impact vizibil asupra facturii lunare.

Deși un singur ciclu de spălare nu pare costisitor, utilizarea frecventă a mașinii de spălat contribuie semnificativ la consumul de electricitate al unei locuințe.

Specialiștii explică faptul că, în cazul contractelor cu tarife dinamice sau diferențiate, energia electrică este mai ieftină atunci când cererea din rețea este redusă.

Potrivit E.ON, cele mai mici prețuri se înregistrează, de regulă, între orele 2:00 și 5:00 dimineața, interval considerat „super off-peak”, când costul electricității poate scădea cu peste 50% față de orele de vârf.

În general, perioada cu tarife reduse se întinde între 22:00 și 8:00, iar unele oferte includ și un interval avantajos dimineața, între 7:00 și 8:00.

În schimb, consumul de energie este, de obicei, mai scump în orele de seară, când cererea este ridicată.

Furnizorii de energie folosesc, în cazul anumitor abonamente, un sistem de tarifare în funcție de momentul zilei. Astfel, electricitatea costă mai mult atunci când consumul este ridicat și mai puțin în perioadele cu cerere redusă.

„Momentul utilizării contează. Folosirea mașinii de spălat în afara orelor de vârf poate face o diferență vizibilă în factura lunară”, au explicat specialiștii E.ON.

Aceștia recomandă programarea spălărilor în intervalele cu tarife reduse, acolo unde contractul de furnizare permite acest tip de tarifare.

Pe lângă alegerea intervalului orar potrivit, specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot reduce consumul de electricitate:

-folosirea funcției Delay Start, care permite programarea pornirii automate a mașinii de spălat; -spălarea unor încărcături complete, în locul mai multor cicluri cu puține haine; -înmuierea hainelor foarte murdare înainte de spălare, pentru a evita programele lungi sau temperaturile ridicate; utilizarea programelor economice ori de câte ori este posibil.

Aceste recomandări sunt valabile în special pentru locuințele care beneficiază de tarife diferențiate în funcție de intervalul orar. În cazul contractelor cu tarif fix, schimbarea orei de utilizare a mașinii de spălat nu influențează costul energiei, însă măsurile care reduc numărul ciclurilor și durata spălării pot contribui în continuare la scăderea consumului de electricitate.