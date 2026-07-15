Consumatorii de energie electrică ar putea avea acces mult mai ușor la informațiile înregistrate de contoarele lor, potrivit unui proiect de regulament pus în dezbatere publică de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Dacă actul normativ va fi adoptat în forma propusă, clienții casnici și firmele vor putea consulta gratuit date privind consumul de energie electrică, prin intermediul unei aplicații securizate puse la dispoziție de operatorii de distribuție.

Măsura face parte din procesul de digitalizare a sectorului energetic și urmărește să ofere consumatorilor un acces mai simplu la propriile date de consum.

Potrivit proiectului, fiecare operator de distribuție va fi obligat să creeze și să administreze o bază de date care să conțină informațiile aferente locurilor de consum din rețeaua pe care o operează. Accesul la aceste informații va fi gratuit și se va face printr-o aplicație online securizată, după identificarea locului de consum și solicitarea transmisă operatorului de rețea.

Regulamentul prevede că accesul trebuie să fie nerestricționat, garantat și nediscriminatoriu pentru toți clienții finali, inclusiv pentru prosumatori și clienții activi.

Pentru locuințele și spațiile unde sunt instalate contoare inteligente, operatorii vor avea obligația să păstreze și să pună la dispoziția consumatorilor informații detaliate privind consumul de energie.

Printre acestea se numără:

-istoricul consumului utilizat la emiterea facturilor din ultimii trei ani sau de la instalarea contorului inteligent, dacă perioada este mai scurtă; -date detaliate privind consumul zilnic, săptămânal, lunar și anual pentru cel puțin ultimii doi ani sau pentru perioada scursă de la instalarea contorului.

Aceste informații îi pot ajuta pe consumatori să urmărească evoluția consumului, să identifice perioadele în care folosesc mai multă energie și să compare valorile înregistrate de contor cu cele înscrise pe facturile primite.

Potrivit ANRE, noul regulament urmărește să stabilească reguli unitare privind accesul la datele de măsurare și consum și să reunească într-un singur act normativ toate prevederile existente referitoare la accesul la aceste informații.

Autoritatea precizează că regulamentul va stabili cadrul prin care atât consumatorii, cât și alte părți îndreptățite vor putea accesa date validate și nevalidate privind consumul de energie electrică.

Accesul direct la datele înregistrate de contor poate deveni un instrument util pentru gestionarea consumului de energie, mai ales în contextul în care facturile la electricitate au devenit un subiect de interes pentru multe gospodării.

Consultarea istoricului de consum le poate permite utilizatorilor să observe eventuale creșteri neobișnuite, să își adapteze obiceiurile de consum și să verifice mai ușor dacă valorile folosite la emiterea facturilor corespund datelor înregistrate de contor.

Proiectul de regulament se află în prezent în dezbatere publică, iar forma finală va fi stabilită după analizarea observațiilor și propunerilor primite de ANRE.