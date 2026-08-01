Ce se întâmplă cu facturile la energie după alerta energetică

Consumatorii casnici nu vor vedea automat facturi mai mari la energie după declararea alertei energetice, deoarece majoritatea au contracte cu preț fix, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, într-un interviu acordat Focus Press. Oficialul a afirmat că Sistemul Energetic Național poate traversa perioada critică prin producție internă, importuri și mecanisme de echilibrare.

Declararea primei alerte energetice instituite în România în timpul verii nu determină automat o creștere a facturilor plătite de consumatorii casnici, potrivit președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.

Șeful ANRE a analizat efectele penuriei de energie electrică și ale creșterii importurilor asupra prețurilor, într-un interviu acordat publicației Focus Press. George Niculescu a explicat că variațiile zilnice de pe piața angro nu modifică imediat prețul achitat de un client casnic.

Cei mai mulți consumatori au contracte încheiate pe o perioadă de 12 luni, în care este stabilit un preț fix pentru energia electrică.

Astfel, o persoană care a semnat în martie un contract la un tarif de 1,11 lei pentru un kWh va plăti același preț în lunile iulie și august, dar și pe întreaga durată a contractului, indiferent de evoluția pieței spot, a explicat președintele ANRE.

În privința unei eventuale pene generale de curent, George Niculescu a afirmat că Dispecerul Energetic Național are capacitatea de a gestiona actuala perioadă critică.

Sistemul Energetic Național nu depinde de funcționarea unei singure centrale, ci utilizează simultan mai multe resurse.

Producția internă, importurile de electricitate și mecanismele de echilibrare permit compensarea temporară a unei surse care nu mai este disponibilă.

România dispune de o capacitate tehnică de import de peste 3.000 MW, prin interconexiunile cu statele vecine. Accesarea acestor cantități presupune însă și o competiție comercială, deoarece celelalte țări din regiune au nevoie, la rândul lor, de energie pentru echilibrarea propriilor sisteme.

În acest context, coordonarea la nivel regional și experiența Dispecerului Energetic Național au un rol important în gestionarea situației.

Președintele ANRE a anunțat și accelerarea procesului de punere în funcțiune a unor noi capacități de producere și stocare a energiei.

Acestea ar urma să contribuie la consolidarea Sistemului Energetic Național și la gestionarea perioadelor în care producția internă nu acoperă necesarul de consum.