Social

Ce se întâmplă cu facturile la energie după alerta energetică. Explicațiile șefului ANRE

Comentează știrea
Ce se întâmplă cu facturile la energie după alerta energetică. Explicațiile șefului ANREfactura energie / Sursa: arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Consumatorii casnici nu vor vedea automat facturi mai mari la energie după declararea alertei energetice, deoarece majoritatea au contracte cu preț fix, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, într-un interviu acordat Focus Press. Oficialul a afirmat că Sistemul Energetic Național poate traversa perioada critică prin producție internă, importuri și mecanisme de echilibrare.

Ce se întâmplă cu facturile la energie după alerta energetică

Declararea primei alerte energetice instituite în România în timpul verii nu determină automat o creștere a facturilor plătite de consumatorii casnici, potrivit președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.

Șeful ANRE a analizat efectele penuriei de energie electrică și ale creșterii importurilor asupra prețurilor, într-un interviu acordat publicației Focus Press. George Niculescu a explicat că variațiile zilnice de pe piața angro nu modifică imediat prețul achitat de un client casnic.

Cei mai mulți consumatori au contracte încheiate pe o perioadă de 12 luni, în care este stabilit un preț fix pentru energia electrică.

Astfel, o persoană care a semnat în martie un contract la un tarif de 1,11 lei pentru un kWh va plăti același preț în lunile iulie și august, dar și pe întreaga durată a contractului, indiferent de evoluția pieței spot, a explicat președintele ANRE.

canicula, consum energie

canicula, consum energie / sursa foto: arhiva EVZ

Ce spune șeful ANRE despre riscul unui blackout

În privința unei eventuale pene generale de curent, George Niculescu a afirmat că Dispecerul Energetic Național are capacitatea de a gestiona actuala perioadă critică.

Sistemul Energetic Național nu depinde de funcționarea unei singure centrale, ci utilizează simultan mai multe resurse.

Producția internă, importurile de electricitate și mecanismele de echilibrare permit compensarea temporară a unei surse care nu mai este disponibilă.

România poate importa peste 3.000 MW

România dispune de o capacitate tehnică de import de peste 3.000 MW, prin interconexiunile cu statele vecine. Accesarea acestor cantități presupune însă și o competiție comercială, deoarece celelalte țări din regiune au nevoie, la rândul lor, de energie pentru echilibrarea propriilor sisteme.

În acest context, coordonarea la nivel regional și experiența Dispecerului Energetic Național au un rol important în gestionarea situației.

Președintele ANRE a anunțat și accelerarea procesului de punere în funcțiune a unor noi capacități de producere și stocare a energiei.

Acestea ar urma să contribuie la consolidarea Sistemului Energetic Național și la gestionarea perioadelor în care producția internă nu acoperă necesarul de consum.

Stiri calde

20:27 - Noutățile Disney+ din august. Camp Rock 3 și un nou serial Star Wars

20:18 - Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania în criza din Ceuta: România își arată solidaritatea

20:07 - Pernele din pene și somnul odihnitor: metoda corectă de curățare pentru a le păstra moi și pufoase

19:55 - Rate mai mari din cauza ROBOR. Cum pot cere despăgubiri clienții băncilor sancționate

19:45 - Strămoșii omului stăpâneau tehnici complexe cu mult înainte de estimările actuale. Un ciocan vechi de 500.000 de ani ...

19:37 - Cea mai gravă epidemie de Ebola din istoria RD Congo. Semnalul de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale