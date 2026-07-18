Valul de căldură din această perioadă crește consumul de energie electrică și scoate la iveală vulnerabilitățile Sistemului Energetic Național (SEN), avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.

Potrivit analizei publicate sâmbătă de AEI, canicula nu este cauza principală a problemelor din sistemul energetic, ci doar un test care evidențiază lipsa capacităților suficiente de producție și dependența tot mai mare de importuri.

Specialistul atrage atenția că, deși mulți români asociază facturile mai mari exclusiv cu scumpirea energiei, majorarea costurilor în timpul verii este determinată în primul rând de consumul crescut al aparatelor de aer condiționat.

În același timp, România ajunge să importe electricitate tocmai în perioadele în care energia este cea mai scumpă pe piețele regionale, ceea ce amplifică presiunea asupra sistemului și asupra economiei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, un val de căldură determină, în mod obișnuit, o majorare a consumului de energie care se traduce printr-o creștere a facturii lunare cu aproximativ 80-120 de lei pentru o locuință obișnuită.

În cazul apartamentelor situate la ultimul etaj sau al locuințelor cu suprafețe vitrate mari și slab umbrite, unde aparatele de aer condiționat funcționează aproape permanent, costurile suplimentare pot depăși 180-230 de lei pe lună.

Specialistul subliniază că aceste sume sunt generate în principal de consumul mai ridicat de energie și nu de fluctuațiile zilnice ale prețurilor de pe piața angro.

„Chiar dacă prețul energiei pe piața pentru ziua următoare crește puternic în zilele caniculare, un client casnic cu contract la preț fix nu vede imediat această volatilitate în factură. Efectul direct este consumul suplimentar, iar eventualele majorări de preț apar abia atunci când furnizorii își actualizează ofertele sau expiră contractele existente”, explică președintele AEI.

Analiza evidențiază că principala problemă nu este consumul ridicat din timpul verii, ci incapacitatea României de a produce suficientă energie în orele de vârf.

În astfel de momente, țara este obligată să importe volume importante de electricitate. Însă și statele din regiune, precum Grecia, Bulgaria sau Ungaria, se confruntă simultan cu temperaturi extreme și consum ridicat, ceea ce reduce disponibilitatea energiei pe piața regională.

În plus, Ucraina continuă să importe cantități semnificative de electricitate din regiune, ceea ce mărește presiunea asupra pieței.

În aceste condiții, spune Dumitru Chisăliță, energia disponibilă ajunge să fie tranzacționată la prețuri foarte ridicate, iar România cumpără exact în momentele cele mai costisitoare.

Potrivit specialistului, această dependență de importuri în perioadele de deficit regional înseamnă sute de milioane de euro care ies anual din economia românească.

Președintele AEI atrage atenția că problema este amplificată și de limitările rețelelor de transport al energiei.

Chiar dacă în alte zone ale Europei există energie disponibilă la prețuri mai mici, aceasta nu poate ajunge întotdeauna în sud-estul continentului din cauza congestiilor din infrastructură.

România beneficiază în continuare de un mix energetic diversificat, bazat pe hidrocentrale, energie nucleară, gaze naturale, cărbune și surse regenerabile. Totuși, potrivit analizei, acest avantaj nu mai este suficient pentru a acoperi cererea în perioadele de consum maxim.

O parte dintre centralele convenționale au fost retrase sau funcționează la capacitate redusă, producția hidro depinde de nivelul apei, iar energia regenerabilă este influențată de condițiile meteorologice. În lipsa unor capacități flexibile și a unor sisteme moderne de stocare, importurile devin soluția imediată pentru echilibrarea sistemului.

Dumitru Chisăliță consideră că actualul episod de caniculă transmite un semnal important privind securitatea energetică a țării.

Potrivit acestuia, o economie care depinde de importuri în perioadele de consum maxim devine vulnerabilă la orice șoc regional, fie că este vorba despre temperaturi extreme, secetă, avarii în infrastructură sau tensiuni geopolitice.

Specialistul avertizează că verile caniculare nu mai reprezintă excepții, ci tind să devină o normalitate, motiv pentru care investițiile în noi capacități de producție, sisteme de stocare și modernizarea rețelelor de transport ar trebui accelerate. În lipsa acestora, România riscă să transforme importurile de energie dintr-o soluție temporară de echilibrare într-o dependență structurală.