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Salmonella în ardei jalapeño importanți din Mexic. 345 de îmbolnăviri; anchetă amplă a autorităților

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Salmonella în ardei jalapeño importanți din Mexic. 345 de îmbolnăviri; anchetă amplă a autoritățilorardei jalapeño / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de infecții cu Salmonella asociat cu ardei jalapeño importați din Mexic, după ce 345 de persoane din 27 de state s-au îmbolnăvit, potrivit agenției Reuters.

În urma anchetei, distribuitorul Coast Citrus Distributors a retras de pe piață loturile de ardei livrate către mai multe restaurante, inclusiv lanțurile Chipotle Mexican Grill și QDOBA.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), până în prezent au fost raportate 36 de spitalizări, însă nu există decese. Investigația este în desfășurare, iar autoritățile continuă să urmărească traseul produselor contaminate și eventualele noi cazuri.

Îmbolnăvirile au început la sfârșitul lunii iunie

FDA precizează că primele cazuri din actualul focar au fost înregistrate în perioada 19 iunie – 20 iulie. Infecția cu Salmonella provoacă, de regulă, diaree, febră și crampe abdominale, iar în unele situații poate necesita spitalizare.

Cele mai expuse riscului de complicații sunt copiii mici, persoanele în vârstă și pacienții cu sistem imunitar slăbit. În majoritatea cazurilor, simptomele apar la câteva zile după consumul alimentului contaminat și persistă între patru și șapte zile.

Ancheta indică un producător din statul mexican Sinaloa

Conform concluziilor preliminare ale FDA și CDC, toate loturile implicate provin de la un cultivator comun din statul mexican Sinaloa. Ardeii au fost importați în Statele Unite prin intermediul companiei Coast Citrus Distributors, care a acceptat retragerea produselor rămase și notificarea tuturor clienților afectați.

Autoritățile au identificat printre destinatarii acestor livrări restaurante din rețelele Chipotle Mexican Grill și QDOBA.

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Chipotle a schimbat furnizorul de ardei jalapeño începând cu 20 iulie, în timp ce QDOBA a eliminat complet produsul din restaurantele sale începând cu 28 iulie și nu îl mai servește clienților.

Reprezentanții Coast Citrus Distributors nu au oferit un punct de vedere imediat la solicitarea Reuters.

FDA: Riscul actual pentru clienții restaurantelor este redus

Într-un comunicat oficial, FDA a transmis că nu consideră că restaurantele implicate reprezintă, în prezent, un risc pentru consumatori în legătură cu acest focar.

Instituția a explicat că distribuitorul nu pare să fi livrat ardeii jalapeño direct către magazine alimentare, astfel încât retragerea vizează în principal produsele distribuite către sectorul HoReCa.

Totuși, FDA recomandă consumatorilor și operatorilor economici să nu consume, să nu comercializeze și să nu servească ardei jalapeño retrași de la comercializare, proveniți din Sinaloa.

Un nou incident care readuce în atenție siguranța alimentară

Focarul de Salmonella apare într-o perioadă în care autoritățile americane investighează și un amplu focar de ciclosporiază, asociat cu salata verde servită în restaurante Taco Bell. Ancheta a identificat drept sursă operațiunile companiei Taylor Farms din centrul Mexicului, iar investigația a fost extinsă recent la 15 state americane.

Pentru Chipotle, noul incident readuce în atenție problemele de siguranță alimentară cu care compania s-a confruntat în trecut. În urma focarelor anterioare de boli transmise prin alimente, lanțul de restaurante a implementat proceduri mai stricte privind controlul și manipularea ingredientelor.

Pe bursă, acțiunile Chipotle au scăzut cu peste 8% după ce compania a anunțat eliminarea ardeilor jalapeño din restaurantele din Minnesota și din alte locații care primiseră loturile vizate de retragere.

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