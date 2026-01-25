Pericole invizibile: Obiectele din casă care adună cele mai multe bacteri

Deși casa ar trebui să fie un refugiu curat și sigur, realitatea este că anumite obiecte din locuință sunt adevărate focare de bacterii. Chiar dacă facem curățenie regulat, unele suprafețe sunt atinse frecvent și uitate în același timp, devenind adevărate incubatoare pentru microbi, potrivit NSF.

Ignorarea acestora poate duce la răspândirea germenilor care provoacă boli, de la simple răceli până la infecții mai serioase. Unul dintre cele mai murdare obiecte din casă este peria de spălat vase și buretele de bucătărie.

Deși sunt folosite pentru curățarea vaselor, ele adună reziduuri de alimente și rămân umede pentru perioade lungi, condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor precum E. coli sau Salmonella.

Studiile arată că un burete de bucătărie poate conține milioane de bacterii pe centimetru pătrat, iar utilizarea lui pe mai multe suprafețe în timpul gătitului poate răspândi germenii în întreaga bucătărie. Pentru a preveni aceasta, experții recomandă înlocuirea bureților la câteva zile sau dezinfectarea lor frecventă prin fierbere sau cu ajutorul cuptorului cu microunde.

Un alt obiect surprinzător este laveta de șters praful. Chiar dacă pare curată la vedere, aceasta absoarbe praful, murdăria și microbi din aer sau de pe mobilă. Conform cercetărilor, lavetele care nu sunt spălate regulat devin adevărate centre bacteriene, iar folosirea lor pe mai multe suprafețe poate răspândi germenii. Medicii recomandă schimbarea sau spălarea lavetelor săptămânal, mai ales în bucătării și băi.

Telefoanele mobile sunt, de asemenea, printre cele mai infectate obiecte dintr-o locuință. Folosite zilnic, atinse cu mâini care ating diverse suprafețe și adesea ignorate la curățenie, telefoanele acumulează bacterii din mediul înconjurător.

Un studiu realizat de cercetători arată că un telefon poate avea de 10 ori mai multe bacterii decât o toaletă publică. De aceea, experții recomandă ștergerea telefoanelor cu soluții antibacteriene speciale sau cu șervețele dezinfectante, cel puțin o dată pe zi.

Mânerele ușilor și întrerupătoarele de lumină sunt alte puncte critice. Aceste obiecte sunt atinse de mai multe ori pe zi de întreaga familie, iar bacteriile se pot răspândi rapid. În special într-o locuință cu copii mici, acestea devin surse constante de microbi. Dezinfectarea frecventă cu soluții pe bază de alcool poate reduce semnificativ riscul contaminării.

În baie, periuțele de dinți pot fi surprinzător de murdare. Chiar dacă par curate, ele vin în contact cu bacterii și ciuperci care plutesc în aer atunci când tragem apa la toaletă sau nu sunt lăsate să se usuce complet. Specialiștii recomandă păstrarea periuțelor în poziții verticale, departe de chiuvetă și schimbarea lor la fiecare trei luni.

Chiar și mouse-urile computerelor acumulează germeni. Folosite de mai multe persoane, ele devin rapid murdare, mai ales dacă sunt folosite în timpul mesei sau cu mâini murdare. Cercetătorii au descoperit că aceste obiecte pot adăposti bacterii rezistente, iar ștergerea lor cu șervețele antibacteriene devine esențială pentru menținerea igienei.

Nu trebuie ignorate nici prosoapele de bucătărie și de baie. Umiditatea și căldura le transformă în medii ideale pentru dezvoltarea bacteriilor. Prosoapele care nu sunt schimbate zilnic sau măcar la câteva zile devin purtătoare ale bacteriilor de pe piele sau de pe vase. Igienizarea lor prin spălare la temperaturi ridicate poate reduce semnificativ încărcătura microbiană.

Alte obiecte mai puțin vizibile, dar la fel de murdare, includ telecomenzile de la televizor, jucăriile copiilor și coșurile de gunoi. Acestea sunt atinse frecvent, dar curățate rar, transformându-se în adevărate rezervoare de microbi.