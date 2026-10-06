Prezentatorul Dan Negru a respins informațiile potrivit cărora ar urma să candideze din partea AUR pentru funcția de primar al Timișoarei, după încetarea mandatului lui Dominic Fritz. El a spus că nu intenționează să intre în politică și a ironizat informațiile apărute în spațiul public, afirmând că, mai degrabă, s-ar putea ajunge să fie propus pentru funcția de premier.

Dan Negru a recunoscut că i s-a propus în trecut să candideze la Primăria Timișoarei, prima dată în urmă cu aproximativ 15 ani. Prezentatorul a spus că a refuzat de fiecare dată astfel de propuneri.

„E una dintre marile prostii care se tot rostogolește de niște ani. Da, recunosc, mi s-a propus. Prima dată acum vreo 15 ani. De atunci, mi se tot propune”, a declarat Dan Negru pentru Gândul.

Prezentatorul a spus că, de-a lungul anilor, a evitat asocierea cu zona politică. El a invocat inclusiv refuzul unei propuneri de a deveni cetățean de onoare al Timișoarei.

„Eu, în vara asta, am refuzat propunerea de a fi cetățean de onoare al Timișoarei tocmai pentru că era o asociere politică”, a mai declarat Dan Negru.

Într-o situație similară, în vara acestui an, Dan Negru ar fi refuzat propunerea privind acordarea titlului de cetățean de onoare, motivând că nu dorește ca o asemenea distincție să fie asociată cu politica.

Dan Negru a comentat și sondajele în care numele său apare printre preferințele timișorenilor pentru funcția de primar.

Prezentatorul a spus că este mai degrabă amuzat de procentele atribuite într-o eventuală candidatură și a pus sub semnul întrebării ideea de a intra în cursa pentru Primăria Timișoarei: „Mă amuză sondajele pe care le văd și care arată că aș fi votat în procent mare. Ce să caut eu la primărie?”.

El a făcut și o comparație cu clasa politică de acum două decenii și a spus că, dacă ar fi dorit să intre în politică, ar fi făcut acest lucru cu mult timp în urmă: „Dacă aș fi vrut să intru în politică, o făceam acum 20 de ani, cu uriașii de atunci. De ce m-aș înhăita cu piticii de acum? Mai bine aștept să fiu nominalizat prim-ministru. La cum merge treaba, ne va veni tuturor rândul să fim nominalizați”.

Mandatul lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara a încetat la 30 septembrie, în urma intrării în vigoare a noilor prevederi privind integritatea în funcțiile publice. Legea a stabilit că persoanele care au o decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își pierd funcția sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins în iunie contestația acestuia împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate, decizia fiind definitivă.

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu raportul ANI, situația avea la origine primul mandat al lui Fritz, în timpul căruia acesta ar fi favorizat un arhitect care îi finanțase campania electorală din 2020 cu 25.000 de euro.

Președintele Nicușor Dan a promulgat la sfârșitul lunii august legea privind reforma în domeniul integrității, iar actul normativ a fost ulterior publicat în Monitorul Oficial. Din acel moment a început să curgă termenul de 30 de zile pentru încetarea mandatului lui Dominic Fritz.

La 30 septembrie, mandatul lui Fritz s-a încheiat, iar atribuțiile de primar al Timișoarei au fost preluate interimar de viceprimarul Ruben Lațcău.