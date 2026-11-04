Cătălin Predoiu l-a criticat pe președintele USR, Dominic Fritz, după ce acesta l-a numit „lame duck” pe Donald Trump, în contextul rezultatelor alegerilor americane de la jumătatea mandatului. Într-o postare pe Facebook, liberalul a calificat afirmația drept nepoliticoasă și a pus sub semnul întrebării apropierea politică dintre PNL și USR.

Cătăkin Predoiu i-a cerut lui Ilie Bolojan să explice cum poate construi o poziție comună privind politica externă și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite alături de partidul condus de Fritz.

Fostul ministru de Interne a acuzat liderul USR că a adoptat discursul politic al democraților americani în relația cu Donald Trump.

Predoiu a afirmat că Dominic Fritz confundă preferințele ideologice cu interesele României și a criticat tonul folosit de acesta la adresa președintelui Statelor Unite.

„Dl Fritz, președinte de partid de 9%, numește pe dl Trump, Președintele SUA, „lame duck”, ironic, desigur, cert nepoliticos. Dl Fritz preia limbajul politic al democraților americani în disputa lor cu președintele Trump, repetând o greșeală pe care o fac și alți politicieni români: importă în România «războaiele» politice interne din alte țări, confundă propriile simpatii ideologice cu interesul național și ajung să se poziționeze împotriva unor obiective strategice ale propriei țări”, scrie Predoiu în postare.

Liberalul a continuat criticile, susținând că o asemenea caracterizare a președintelui american ar demonstra fie necunoașterea sistemului politic din Statele Unite, fie dorința de a provoca printr-o declarație ironică. Cătălin Predoiu a folosit, la rândul său, expresia „stupid duck” pentru a ironiza poziția adoptată de Dominic Fritz.

În continuarea mesajului, Cătălin Predoiu a susținut că declarațiile despre Donald Trump nu ar trebui privite exclusiv ca atacuri la adresa unui politician. În opinia sa, președintele american reprezintă instituțional Statele Unite, iar modul în care liderii politici români vorbesc despre acesta trebuie să țină cont de relația strategică dintre cele două țări.

„O astfel de afirmație nu se face din partea unui șef de partid dintr-o țară parteneră. Nu este doar un afront la adresa unei persoane, este un afront la adresa SUA, pentru că Președintele SUA, indiferent cine este acesta, reprezintă SUA. Dl Fritz continuă astfel o serie jenantă de exprimări nepoliticoase la adresa Președintelui SUA, implicit la adresa SUA, ale unor foști oficiali guvernamentali români”, continuă liberalul.

Predoiu a recunoscut dreptul lui Dominic Fritz de a avea opinii despre evoluțiile politice din Statele Unite, dar a susținut că exprimarea acestora trebuie separată de responsabilitățile care decurg din relația României cu Washingtonul.

Liberalul a făcut referire și la poziția geografică a României, într-o regiune afectată de războiul din Ucraina și de riscuri de securitate.

În acest context, Predoiu consideră că declarațiile ironice la adresa liderului de la Casa Albă sunt nepotrivite pentru un politician român. Acesta a susținut că România trebuie să își urmărească interesele indiferent de schimbările politice din Statele Unite.

„Cu atât mai condamnabil este să lansezi o astfel de ironie dintr-o țară aflată în zonă de conflict militar, cu un context de securitate complicat. Este la limita iresponsabilității în raport cu propriile interese naționale. Bineînțeles că România va găsi cele mai bune căi de a-și materializa interesele de țară în orice conjunctură de politică internă a SUA. Exprimări precum cea a dlui Fritz nu ajută deloc”, adaugă fostul ministru.

Dincolo de criticile adresate lui Dominic Fritz, Cătălin Predoiu a pus în discuție relația politică dintre PNL și USR.

Liberalul i-a cerut președintelui PNL, Ilie Bolojan, să clarifice modul în care cele două formațiuni ar putea avea o abordare comună asupra relațiilor externe, în special în privința Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

Predoiu consideră că diferențele dintre cele două partide nu pot fi eliminate doar prin încheierea unei înțelegeri electorale.

Acesta i-a solicitat lui Bolojan „să clarifice ce viziune comună asupra politicii externe și a Parteneriatului Strategic cu SUA poate construi alături de USR. Diferențele de abordare nu dispar printr-o alianță electorală. Iar politica externă nu poate deveni un teren al improvizațiilor dictate de competiția dintre partide.”

În ultima parte a postării, Cătălin Predoiu a contestat direcția politică a PNL și perspectiva unei alianțe cu formațiunea condusă de Dominic Fritz.

Liberalul a susținut că apropierea celor două partide nu se limitează la o eventuală colaborare electorală, ci implică și schimbări de orientare ideologică. Acesta a criticat inclusiv aducerea în PNL a unor persoane prezentate drept reformiste, menționând numele lui Pâslaru și Gheorghiu.

Cătălin Predoiu consideră că procesul de apropiere dintre PNL și USR a început încă din 2025 și îi cere lui Ilie Bolojan să explice ce poziție va adopta partidul în cazul unei alianțe.

„USR, condus de dl Fritz, este partidul cu care PNL, condus de dl președinte Bolojan, se pregătește să se alieze politic și electoral; de fapt, USR ar fi partidul în care PNL deja se «topește ideologic» și prin «infuzie» de personal «reformist», prin nume gen Pâslaru și Gheorghiu, progresiv, încă din 2025, programat. Deci, care va fi poziția PNL, dincolo de declarații, după eventuala formare a unei alianțe cu USR?!”, încheie cu o intrebare retorică Predoiu.