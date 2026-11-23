Camera Deputaților are pe ordinea de zi a ședinței de luni, 23 noiembrie, solicitarea de înființare a unei comisii parlamentare care să verifice dacă mașinile și angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) au fost utilizați pentru transportul invitaților la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea. Propunerea a fost inițiată de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă și susținută prin semnăturile a 70 de parlamentari.

Solicitarea urmează să fie supusă aprobării plenului Camerei Deputaților, după ce a fost depusă la Secretariatul General al instituției și transmisă de Biroul permanent pentru dezbatere.

Documentul a fost semnat în principal de deputați PSD, dar și de reprezentanți ai AUR, SOS România și parlamentari neafiliați. Inițiatorii cer verificarea modului în care au fost folosite resursele SPP în timpul evenimentului privat organizat la Oradea. Fostul premier, în prezent președinte al PNL, a respins acuzațiile și a afirmat că utilizarea mașinii SPP s-a făcut cu respectarea prevederilor legale.

Propunerea de înființare a comisiei parlamentare cuprinde mai multe obiective referitoare la măsurile de protecție de care beneficia Ilie Bolojan în ziua nunții fiicei sale. Un prim aspect vizează stabilirea temeiului legal în baza căruia Serviciul de Protecție și Pază îi asigura protecția fostului prim-ministru la data de 14 noiembrie 2026.

Deputații vor să stabilească inclusiv în ce condiții angajații și mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în cadrul unui eveniment privat. O altă verificare ar urma să privească deplasările efectuate de autoturismul folosit de echipa de protecție în ziua respectivă.

În document este menționată în mod expres posibilitatea ca mașina SPP să fi fost utilizată pentru preluarea unor invitați de la Aeroportul Oradea. Comisia ar trebui să verifice traseele efectuate, destinația și scopul fiecărei deplasări, precum și dacă Ilie Bolojan s-a aflat sau nu în autoturism în timpul acestor drumuri.

Un alt obiectiv al anchetei propuse este identificarea persoanelor care ar fi cerut, aprobat, dispus sau efectuat eventualele deplasări în sprijinul organizării nunții. Verificările ar urma să stabilească dacă a existat o solicitare din partea fostului premier, formulată personal sau prin intermediul altei persoane. Totodată, deputații vor să afle dacă transportul unor invitați, în cazul în care acesta se confirmă, putea fi justificat prin misiunea de protecție desfășurată de SPP.

În situația în care ar fi identificate activități care nu țin de protecția fostului premier, comisia ar urma să verifice respectarea prevederilor legale și a normelor interne aplicabile.

Documentul prevede și identificarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru deplasările analizate. Dacă ar fi constatată utilizarea resurselor în afara misiunilor de protecție, parlamentarii ar urma să evalueze costurile aferente acestor activități.

În funcție de rezultatele verificărilor, comisia ar putea formula propuneri pentru remedierea eventualelor deficiențe și sesizarea autorităților competente. Proiectul permite și examinarea altor aspecte care ar apărea pe parcursul verificărilor, cu condiția să aibă legătură directă cu obiectul anchetei.

Potrivit solicitării depuse la Camera Deputaților, comisia de anchetă ar urma să fie formată din 15 membri.

Conducerea acesteia ar fi asigurată de un birou alcătuit dintr-un președinte, doi vicepreședinți și doi secretari.

Înființarea comisiei depinde însă de aprobarea solicitării în plenul Camerei Deputaților. Prin urmare, înscrierea proiectului pe ordinea de zi nu înseamnă că ancheta parlamentară a fost deja constituită.

Ilie Bolojan a reacționat la solicitarea de înființare a comisiei parlamentare și a acuzat PSD și AUR că încearcă să îl șicaneze politic. Într-o intervenție la Digi24, fostul premier a susținut că nu a fost încălcată legea în ceea ce privește utilizarea autoturismului SPP la evenimentul organizat de familia sa.

Bolojan a descris demersurile politice din ultimele zile drept „o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara”. Președintele PNL a declarat că nunta fiicei sale a fost un eveniment decent și a respins acuzațiile privind folosirea nelegală a resurselor publice.

„În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP, o prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Fostul prim-ministru a explicat că persoanele care au deținut funcția de premier beneficiază de protecție din partea SPP, iar renunțarea la aceasta presupune asumarea răspunderii pentru propria securitate. Bolojan a declarat că au existat situații în care a ales să se deplaseze fără echipa de protecție, după ce a semnat documentele necesare și a „rămas pe cont propriu”.

Președintele PNL a criticat și propunerea de înființare a unei comisii care să analizeze modul în care au fost folosite mașinile și personalul SPP la nunta fiicei sale. Acesta consideră că inițiativa parlamentarilor nu urmărește clarificarea unei probleme reale, ci obținerea unui avantaj politic și de imagine.

„Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine şi de şicanare. Le voi trata în consecinţă”, a afirmat Bolojan.

Solicitarea susținută de cei 70 de deputați urmează să fie analizată luni, 23 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților. În cazul aprobării, comisia ar urma să verifice documentele și evidențele referitoare la folosirea resurselor SPP la evenimentul privat desfășurat la Oradea. Până la efectuarea acestor verificări, posibila utilizare a mașinilor și personalului SPP pentru transportul invitaților rămâne o suspiciune care face obiectul solicitării parlamentare, nu o încălcare a legii deja constatată.