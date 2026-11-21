Șapte hipopotami au murit în perioada 28 octombrie – 19 noiembrie, în zona lacului Naivasha din Kenya, iar investigațiile autorităților au indicat că animalele ar fi ingerat materiale periculoase provenite din activitățile umane. Două examinări post-mortem au identificat probleme grave ale sistemului digestiv, provocate de o plasă de pescuit sintetică și de consumul unor cantități de tulpini de porumb, potrivit Kenya Wildlife Service(KWS), instituția care gestionează protecția faunei sălbatice.

Cazurile au fost raportate în mai multe săptămâni, iar moartea animalelor a stârnit îngrijorări în rândul pescarilor și al comunităților din apropierea lacului. Autoritățile kenyene au anunțat că investighează situația pentru a stabili amploarea fenomenului și pentru a identifica factorii care au contribuit la aceste decese, potrivit Reuters.

Unul dintre cazurile examinate a implicat o femelă de hipopotam aflată la o vârstă subadultă. Examinarea post-mortem a arătat că animalul înghițise o cantitate compactată de plasă de pescuit sintetică, care provocase o obstrucție completă la nivelul legăturii dintre stomac și intestinul subțire.

Blocajul digestiv a fost asociat cu complicații severe, iar medicii veterinari au indicat insuficiența cardiopulmonară drept mecanism al decesului, în urma obstrucției produse de corpul străin.

Într-un al doilea caz, examinarea unei femele adulte a evidențiat o acumulare masivă de gaze în stomac. Distensia abdominală a împins diafragma spre cavitatea toracică și a comprimat plămânii, afectând respirația animalului.

În stomac au fost găsite tulpini de porumb. Medicii au apreciat că acestea ar fi putut contribui la supraîncărcarea digestivă și la fermentația excesivă, procese care au favorizat acumularea de gaze și balonarea severă.

Hipopotamii ies frecvent din apă pentru a se hrăni, mai ales pe timpul nopții, iar în zona lacului Naivasha se deplasează în apropierea terenurilor folosite de pescari și de comunitățile locale.

Plasele de pescuit abandonate sau lăsate nesupravegheate pot ajunge în zonele în care animalele se hrănesc. Materialele sintetice nu pot fi digerate, iar ingerarea lor poate provoca blocaje ale tractului digestiv, complicații grave și, în unele situații, moartea.

Autoritățile suspectează că și celelalte animale decedate ar fi putut consuma tulpini de porumb, însă rezultatele celor două autopsii nu demonstrează că toate cele șapte decese au avut aceeași cauză.

Kenya Wildlife Service a cerut pescarilor, comunităților locale și organizațiilor care gestionează activitățile de pe malul lacului să acorde mai multă atenție colectării și eliminării plaselor și echipamentelor de pescuit, precum și evitării expunerii animalelor la materiale alimentare nepotrivite.

În timpul investigației, presa locală a relatat inițial despre mai multe cadavre descoperite de pescari, iar unele informații au indicat chiar nouă animale moarte. Kenya Wildlife Service a făcut însă diferența între cazurile confirmate oficial, cadavrele localizate și sesizările încă neverificate.

În raportările publicate ulterior, Reuters și AFP au prezentat cifra de șapte hipopotami morți în intervalul 28 octombrie – 19 noiembrie, în timp ce rezultatele autopsiilor pentru două dintre animale au clarificat cauzele medicale probabile.