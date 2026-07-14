Războiul și criza economică afectează tot mai mult eforturile de conservare a faunei sălbatice din Iran, o țară recunoscută pentru biodiversitatea sa. Specialiștii avertizează că numeroase specii rare sunt expuse unor riscuri suplimentare, în contextul conflictului și al degradării habitatelor naturale. Potrivit unui raport al Departamentului de Mediu din Iran, cel puțin 86 de specii de animale sunt în pericol de dispariție, arată AP.

Medicul veterinar Reza Kiamarzi a mers în munții din apropierea orașului Isfahan la doar câteva zile după izbucnirea conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite, pentru a evalua efectele asupra faunei.

Atacurile aeriene au avut loc chiar în perioada de reproducere a unor specii de păsări de pradă, precum șoimul dunetar și șoimul cu ceafă roșie Shaheen.

Specialiștii spun că războiul vine într-un moment dificil pentru conservarea biodiversității, după ani marcați de secetă, schimbări climatice și dificultăți economice generate de sancțiunile internaționale.

Iranul are o varietate impresionantă de ecosisteme, de la pădurile umede de pe litoralul Mării Caspice până la regiunile aride din apropierea Golfului Persic. Între acestea se află lanțurile muntoase Zagros și Alborz, iar poziția geografică transformă țara într-un important coridor pentru păsările migratoare dintre Eurasia și Africa.

Printre cele 86 de specii amenințate cu dispariția se numără ghepardul asiatic, cerbul lopătar persan, leopardul, ursul brun, ursul negru, onagrul persan, dropia și mai multe specii de păsări de pradă.

„Este o mare întrebare cât timp mai putem noi și alte ONG-uri de conservare să continuăm să lucrăm. Așteptăm fiecare moment să vedem ce se întâmplă”, a declarat Iman Ebrahimi, fondatoarea unui grup de conservare.

Conservatorii atrag atenția că populațiile de șoimi au fost afectate în ultimii ani și de braconaj și trafic ilegal. Prăbușirea monedei iraniene a încurajat capturarea păsărilor de pradă, care sunt vândute în statele din Golful Arab pentru sume importante în valută.

În mod paradoxal, până la izbucnirea războiului, unele dintre cele mai sigure locuri pentru reproducerea șoimilor erau chiar zonele militare.

„Este o zonă sigură de care nimeni nu îndrăznește să se apropie, nici braconierii, nici contrabandiștii”, a spus Reza Kiamarzi.

Expertul în fauna sălbatică Jamshid Parchizadeh susține că loviturile aeriene au afectat habitate importante pentru gheparzii asiatici și alți prădători care trăiesc în regiunile montane și deșertice.

„Aceste lovituri în locuri îndepărtate provoacă degradarea habitatului. Cu siguranță, acest lucru provoacă poluarea apei și a solului, contaminarea solului și distrugerea învelișului terestru”, a spus el.

Potrivit specialistului, zgomotul exploziilor și distrugerea mediului determină animalele să își abandoneze teritoriile.

„Bombardamentele perturbă fauna sălbatică pentru urși, leoparzi care trăiesc în munți. În final, aceste animale părăsesc pentru totdeauna zona respectivă de frică”, a adăugat Parchizadeh.

Conflictul a îngreunat și accesul cercetătorilor în mai multe zone-cheie pentru conservarea faunei, inclusiv pe insulele din Golful Persic.

Iman Ebrahimi a declarat că există informații potrivit cărora o pată de petrol a ajuns pe insula nelocuită Shidvar, un important loc de reproducere pentru țestoase marine și zeci de mii de păsări.

O tradiție îndelungată în protecția mediului

Iranul a fost printre primele state din lume care au creat o instituție dedicată protecției mediului, înființând Departamentul de Mediu în 1970, la scurt timp după crearea agenției similare din Statele Unite.

Cu toate acestea, restricțiile impuse în ariile naturale protejate au generat de-a lungul timpului tensiuni cu comunitățile locale, iar actualul conflict complică și mai mult eforturile de conservare a speciilor aflate în pericol de dispariție.