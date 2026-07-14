A treia noapte de lovituri SUA în Iran

Emiratele Arabe Unite au acuzat regimul din Iran de un atac „dement” asupra a două petroliere în Strâmtoarea Ormuz, petrecut luni și soldat cu moartea unui membru al echipajului și rănirea altor opt persoane, iar Donald Trump a anunțat că SUA vor impune o taxă de 20% ca parte a unei noi blocade asupra căii navigabile, potrivit BBC.

Președintele SUA a declarat că armata sa lovește Iranul „foarte dur”, după a treia noapte consecutivă de atacuri, pe fondul escaladării dintre cele două țări. Ministrul de Externe din Iran a răspuns la anunțul unei blocade susținând că Teheranul va rămâne „gardianul” Strâmtorii.

Disputa privind controlul Ormuz amenință să deraieze eforturile de a pune capăt războiului, dar Trump a insistat că un acord este încă posibil.

Pe măsură ce tensiunile asupra căii navigabile internaționale s-au intensificat, Emiratele Arabe Unite au declarat luni seară că rachetele de croazieră iraniene au vizat două petroliere naționale, ucigând un membru al echipajului indian și rănind alte opt persoane, dintre care patru în stare gravă.

Șase dintre cei răniți erau indieni, în timp ce doi erau ucraineni, a anunțat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite într-un comunicat pe X.

„Ministerul Apărării condamnă acest atac dement, care constituie o încălcare gravă și clară a dreptului internațional, amenințând securitatea și stabilitatea regiunii”, a precizat acesta.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a confirmat ulterior atacurile printr-o declarație pe Telegram, în care a susținut că cele două petroliere i-ar fi ignorat avertismentele, ar fi oprit sistemele de navigație și ar fi încercat să treacă printr-o rută minată. IRGC a recunoscut că a lovit petrolierele și le-a scos din funcțiune.

A adăugat că „cooperarea cu inamicul agresor” ar duce doar la regrete, daune și întârzieri în deschiderea strâmtorii - precum și la „crearea unei crize energetice în lume”.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct cheie de conflict între SUA și Iran, ambele părți confruntându-se luni pentru controlul căii navigabile, după schimbul de atacuri din regiune de duminică seara.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că SUA reinstaurează o blocadă navală a porturilor iraniene și va impune o taxă de 20% asupra tuturor mărfurilor transportate prin Strâmtoarea Ormuz.

El a spus că acest lucru va împiedica „navele sau clienții Iranului” să intre sau să părăsească ruta cheie de transport petrolier, dar „toate celelalte țări vor avea o utilizare echitabilă și liberă a strâmtorii”. Blocada va intra în vigoare marți, de la ora 20:00 GMT.

„SUA va fi, de acum înainte, cunoscută drept «gardianul Strâmtorii Ormuz», dar ca atare și ca o chestiune de ECHITATE, va fi impusă o taxă, la o rată de 20% pentru toate încărcăturile transportate, pentru toate costurile necesare pentru a asigura siguranța și securitatea acestei zone foarte volatile a lumii”, a scris el.

Într-o declarație dată reporterilor de la Casa Albă, Trump a declarat că SUA „îi lovește foarte puternic”. „Le distrugem toată capacitatea ofensivă. Și controlăm Strâmtoarea”, a adăugat el.

Întrebat despre discuțiile de pace dintre cele două țări, el a spus: „Da, cred că un acord este posibil, sigur, cred.”

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că atacurile au fost lansate luni la ora 20:45 GMT, la „indicațiile Comandantului Suprem”.

Câteva ore mai târziu, a confirmat că a atacat ținte militare în Iran, inclusiv Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa și Bandar Abbas, despre care spune că a avut ca scop „degradarea și mai mult a capacității Iranului de a ataca navele comerciale”.

Armata iraniană a declarat că a vizat activele militare americane din Kuweit ca răspuns, a relatat presa de stat iraniană.

Trump a declarat anterior pentru Fox News că SUA „probabil vor controla” Strâmtoarea Ormuz, susținând că Iranul „a încălcat” un acord încheiat cu SUA. „Preluăm strâmtoarea”, a spus el.

Centcom a declarat că forțele sale „vor relua blocarea traficului maritim care intră și iese din porturile iraniene” pe 14 iulie. „Armata americană continuă să sprijine fluxul de trafic prin apele regionale pentru toate navele care nu încalcă blocada”, se arată într-un comunicat al Centcom.

Vinerea trecută, Trump a notificat Congresul într-o scrisoare că SUA au reluat acțiunile militare în Iran pe 7 iulie.

Ca răspuns la anunțul lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a scris într-o postare pe X: „POTUS are perfectă dreptate. Oricine asigură trecerea sigură și sigură a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz ar trebui să fie compensat pentru acest serviciu.” El a continuat: „Iranul a fost întotdeauna GARDIANUL Strâmtorii și va rămâne așa PENTRU TOTDEAUNA.” „20% este, desigur, prea mult. Vom fi corecți”, a adăugat Araghchi.

Între timp, un purtător de cuvânt al Organizației Maritime Internaționale - agenția ONU care reglementează transportul maritim global - a fost citat de agenția de știri Reuters declarând că „OMI se opune ferm perceperii de taxe pentru trecerea prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională”.

„Nu există nicio bază legală pentru introducerea unor taxe obligatorii doar pentru a tranzita printr-o strâmtoare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Înainte de anunțul lui Trump, comandamentul militar iranian a declarat că nu va permite SUA să „intervină în gestionarea” Strâmtorii Ormuz.

Într-o declarație distribuită presei iraniane, Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al Khatam al-Anbiya, a declarat că „aventurismul repetat și acțiunile rău intenționate” ale SUA în strâmtoare au „pus în pericol serios securitatea regională, comerțul internațional și trecerea petrolierelor și a navelor comerciale”.

Orice cooperare cu SUA ar fi considerată un act de „război” împotriva suveranității Iranului, a adăugat el, avertizând că, dacă conflictul se extinde, „flăcările războiului vor cuprins toate țările din regiune”.