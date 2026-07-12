SUA au declanșat o operațiune militară de amploare duminică, lovind aproximativ 140 de ținte de pe teritoriul Iranului. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că acțiunea reprezintă o ripostă directă după ce forțele iraniene au atacat o navă comercială în strâmtoarea Ormuz, o zonă de importanță strategică globală.

„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris Centcom pe platforma X.

Ofensiva armatei americane nu este una izolată, ci face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată în ultimele zile. În cursul celor trei nopți de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ținte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili şi navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă.

Prezența militară a Statelor Unite în regiune are ca scop principal menținerea deschisă a rutelor comerciale de transport. Datele oficiale arată că, de la începutul lunii mai, forțele americane au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale şi a 400 de milioane de barili de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația a explodat după o decizie radicală luată de autoritățile de la Teheran. Marina Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează agențiile de presă AFP și Reuters.

Replica Washingtonului a fost imediată. Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forțele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

Urmările atacului iranian asupra cargoului civil au fost deosebit de grave. Vasul comercial a suferit daune semnificative la sala mașinilor, iar în urma incidentului, un membru al echipajului civil este dat dispărut în apele strâmtorii.

Gravitatea situației la bord a făcut imposibilă salvarea ambarcațiunii. Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).