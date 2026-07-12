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Peste 140 de ținte din Iran, lovite de aviația americană, după un atac asupra unei nave comerciale

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Peste 140 de ținte din Iran, lovite de aviația americană, după un atac asupra unei nave comercialeSUA lovituri Iran / sursa foto: CENTCOM
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Din cuprinsul articolului

SUA au declanșat o operațiune militară de amploare duminică, lovind aproximativ 140 de ținte de pe teritoriul Iranului. Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că acțiunea reprezintă o ripostă directă după ce forțele iraniene au atacat o navă comercială în strâmtoarea Ormuz, o zonă de importanță strategică globală.

„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a scris Centcom pe platforma X.

Peste 140 de ținte din Iran, lovite de aviația americană, după un atac asupra unei nave comerciale

Ofensiva armatei americane nu este una izolată, ci face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată în ultimele zile. În cursul celor trei nopți de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ținte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili şi navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă.

Prezența militară a Statelor Unite în regiune are ca scop principal menținerea deschisă a rutelor comerciale de transport. Datele oficiale arată că, de la începutul lunii mai, forțele americane au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale şi a 400 de milioane de barili de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz.

petrolier iran

petrolier iran / sursa foto: caputra video CENTCOM

Decizia Teheranului care a declanșat escaladarea conflictului

Situația a explodat după o decizie radicală luată de autoritățile de la Teheran. Marina Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, relatează agențiile de presă AFP și Reuters.

Replica Washingtonului a fost imediată. Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forțele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

Echipajul a fost obligat să abandoneze nava în flăcări

Urmările atacului iranian asupra cargoului civil au fost deosebit de grave. Vasul comercial a suferit daune semnificative la sala mașinilor, iar în urma incidentului, un membru al echipajului civil este dat dispărut în apele strâmtorii.

Gravitatea situației la bord a făcut imposibilă salvarea ambarcațiunii. Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).

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