Prima navă comercială care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz, un vas de croazieră

Prima navă comercială a navigat cu succes prin Strâmtoarea Ormuz vineri, după ce Iranul a fost de acord să redeschidă această cale navigabilă vitală după o închidere de săptămâni, potrivit Marine Traffic.

Nava de croazieră Celestyal Discovery a ieșit din strâmtoare, la doar câteva ore după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat că îngustă cale navigabilă este din nou complet deschisă tuturor navelor comerciale - după ce regimul iranian amenințase că va ataca orice navă care o tranzitează în urma lansării războiului SUA și Israelului împotriva Teheranului.

Nava a plecat din Portul Rashid din Dubai la ora 11:36 a.m., ora locală - devenind prima navă de pasageri care a părăsit ruta maritimă de la începutul conflictului, au arătat datele de la serviciul de urmărire a transporturilor maritime MarineTraffic.

Nava, care transportă aproximativ 1.360 de pasageri, era goală când a traversat strâmtoarea.

Se îndreaptă spre Muscat, Oman, unde se așteaptă să acosteze sâmbătă după-amiaza târziu, potrivit CruiseMapper.

Transatlanticul, operat de Celestyal Cruises, cu sediul în Grecia, a fost unul dintre numeroasele nave de croazieră fie blocate în Golful Persic, fie forțate să-și anuleze cursele programate după izbucnirea războiului pe 28 februarie, iar Teheranul amenința cu atacarea oricăror nave care traversează strâmtoarea, blocând complet transportul maritim comercial din regiune.

Pe măsură ce tensiunile escaladau în Orientul Mijlociu, Iranul a împânzit strâmtoarea cu explozibili și a avertizat în repetate rânduri că va ataca orice navă care încearcă să traverseze punctul critic de blocare fără permisiunea sa - și le va obliga să plătească taxe de până la 2 milioane de dolari.

Acum, când SUA și Iranul continuă să negocieze un acord de pace, după ce au convenit deja asupra unui armistițiu de 10 zile, Araghchi a declarat că strâmtoarea va rămâne deschisă în timpul armistițiului temporar.

Președintele Trump a anunțat, de asemenea, joi că Israelul și Libanul au convenit asupra unui armistițiu de 10 zile.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea pentru toate navele comerciale prin Strâmtoarea Hormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”, a spus Araghchi într-o postare pe X, deși nu a specificat care armistițiu.

Araghchi a adăugat că pasajul critic este deschis doar „pe ruta coordonată”, referindu-se la o cale aprobată anterior de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Se pare că navelor militare li se interzice în continuare traversarea strâmtorii.

Între timp, președintele Trump a declarat vineri dimineață pe Truth Social că redeschiderea strâmtorii va fi permanentă.

„Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz”, a scris el.

„Nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!”

Între timp, însă, Iranul s-a răzgândit și a anunțat că îchide din nou Strâtoarea Ormuz, până când SUA vor renunța la blocada maritimă impusă tuturor porturilor sale.