Prețul petrolului a scăzut brusc după anunțul Iranului privind Strâmtoarea Ormuz. Semnal pozitiv și pe bursele americane

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat vineri o scădere accentuată, după ce autoritățile de la Teheran au anunțat redeschiderea completă a traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz pe durata unui armistițiu temporar din regiune. Ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, a scris pe platforma X că tranzitul navelor comerciale va fi permis în condiții normale pe perioada rămasă a încetării focului.

În urma anunțului, prețul petrolului Brent a scăzut cu aproximativ 10%, ajungând la 89,2 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI a înregistrat un declin de circa 10,5%, până la 81,50 dolari pe baril. Este cel mai redus nivel din ultimele cinci săptămâni, potrivit datelor citate de CNN.

Pe fondul evoluțiilor din piața energetică, și bursele americane au reacționat pozitiv, indicii principali înregistrând creșteri semnificative la finalul ședinței de tranzacționare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”, a scris ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, pe platforma X.

Ulterior, președintele american Donald Trump a comentat anunțul într-o postare pe Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Acesta a adăugat că măsurile restrictive impuse de Statele Unite asupra Iranului rămân în vigoare, în pofida evoluțiilor privind deschiderea rutei maritime.

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețul petrolului a înregistrat în ultimele luni fluctuații semnificative, depășind la un moment dat pragul de 120 de dolari pe baril.

Înainte de această veste, Coreea de Sud a anunțat o premieră în transportul de țiței prin rute alternative, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dificultăților de aprovizionare generate de blocajele din Strâmtoarea Ormuz.

Un petrolier sud-coreean a traversat Marea Roșie într-o misiune considerată prima de acest tip, potrivit autorităților de la Seul, citate de AFP. Evenimentul vine în contextul în care țara asiatică, puternic dependentă de importurile de hidrocarburi, încearcă să își diversifice rutele de aprovizionare.

Situația din regiune s-a deteriorat după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a afectat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, iar Seulul a fost nevoit să caute alternative logistice pentru transportul de petrol.

Autoritățile sud-coreene au afirmat că mai multe nave sub pavilion național au fost direcționate anterior către portul saudit Yanbu, situat la Marea Roșie, ca parte a eforturilor de securizare a lanțurilor de aprovizionare.

Ministerul sud-coreean pentru Afaceri Maritime a confirmat ulterior „primul caz de transport de petrol brut spre țară via Marea Roșie, un ocol, după blocarea Strâmtorii Ormuz”.

Președintele Coreei de Sud a salutat operațiunea, descriind rezultatul drept unul important pentru securitatea energetică a țării și a transmis mulțumiri echipajului implicat.

Oficialii de la Seul au mai precizat că au fost asigurate stocuri semnificative de petrol brut prin rute alternative, suficiente pentru mai multe luni de consum, în funcție de nivelul actual al cererii interne.