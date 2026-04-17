Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Donald Trump: Mulțumesc

Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial în timpul armistițiului dintre Israel și Liban, iar Donald Trump, președintele SUA, a oferit o primă reacție, relatează CNBC.

Autoritățile de la Teheran au anunțat vineri că traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz este permis pe durata armistițiului de 10 zile dintre Israel și Liban.

Ministrul de externe Seyed Abbas Araghchi a spus, într-un mesaj public, că „în conformitate cu armistițiul din Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă a încetării focului”. În același timp, oficialul a declarat că navele trebuie să utilizeze o „rută coordonată” stabilită de autoritățile maritime iraniene.

Decizia intervine într-un moment în care această rută maritimă esențială pentru transportul global de energie a fost aproape complet blocată, cu doar câteva nave comerciale tranzitând zilnic zona.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat după anunțul Teheranului, mulțumind Iranului pentru redeschiderea pasajului maritim. Cu toate acestea, liderul american a transmis că măsurile restrictive nu sunt ridicate.

Trump a declarat că blocada navală impusă porturilor iraniene va continua până la încheierea unui acord între Washington și Teheran.

„Iranul tocmai a anunţat că strâmtoarea Iran este deschisă în întregime şi pregătită de o traversare completă. Mulţumesc”, a scris pe platforma Truth Social, cu majuscule, şeful statului american.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și Liban a intrat în vigoare joi, pentru o perioadă de 10 zile. Conflictul dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah, aliată a Iranului, a complicat negocierile dintre SUA și Iran.

Anterior, președintele american acceptase un armistițiu de două săptămâni, pe 7 aprilie, în schimbul redeschiderii complete a strâmtorii. Totuși, tensiunile au continuat, iar Iranul a acuzat Washingtonul că nu și-a respectat angajamentele.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a spus că Statele Unite au încălcat înțelegerea, permițând Israelului să continue operațiunile militare în Liban.

Discuțiile purtate recent în Pakistan între vicepreședintele american JD Vance și oficiali iranieni nu au dus la un rezultat concret privind încheierea conflictului. Întâlnirea nu a reușit să stabilească un cadru pentru un acord durabil.

Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, există posibilitatea reluării negocierilor în acest weekend, tot în Pakistan, într-o nouă rundă de dialog.

Anunțul privind reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz a avut un impact rapid asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a scăzut cu peste 11%.

În mod obișnuit, aproximativ o cincime din livrările globale de țiței tranzitează această rută. Închiderea aproape totală a strâmtorii în perioada conflictului a generat cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie.