Prețul petrolului continuă să crească. A ajuns la 112 dolari

Prețul petrolului a urcat puternic în debutul sesiunii de tranzacționare din Asia, pe fondul escaladării tensiunilor militare din Orientul Mijlociu și al temerilor privind securitatea infrastructurii energetice din zona Golfului, potrivit OilPrice.

Creșterile au fost vizibile atât pe piața de referință europeană, unde petrolul Brent a avansat până în jurul nivelului de 112 dolari pe baril, cu un plus de peste 4%, cât și pe piața americană, unde West Texas Intermediate a urcat spre aproximativ 99 de dolari pe baril, în creștere cu peste 2%. Evoluția reflectă amplificarea riscurilor geopolitice într-una dintre cele mai sensibile regiuni energetice ale lumii.

Mișcarea ascendentă a cotațiilor vine pe fondul unei serii de atacuri și contraatacuri în Orientul Mijlociu, care au afectat direct infrastructura energetică. Iranul a lansat lovituri asupra unor obiective din regiunea Golfului, ca răspuns la distrugeri anterioare produse asupra câmpului său de gaze South Pars, unul dintre cele mai importante zăcăminte offshore de gaze naturale la nivel global.

În Qatar, autoritățile au confirmat că în zona complexului industrial Ras Laffan au fost înregistrate pagube importante în urma atacurilor cu rachete. Această regiune este esențială pentru exporturile globale de gaze naturale lichefiate, fiind una dintre cele mai mari platforme de procesare și export LNG din lume, ceea ce amplifică îngrijorările privind stabilitatea aprovizionării energetice internaționale.

Problemele de securitate nu se limitează însă la un singur stat. În United Arab Emirates, mai multe instalații energetice au fost afectate indirect de resturi ale rachetelor interceptate, ceea ce a determinat suspendări temporare ale activității în unele facilități. Printre zonele vizate se numără și infrastructura asociată câmpului petrolier Bab, un punct important pentru producția regională de țiței.

În același timp, Arabia Saudită, Kuweit, Irak și Bahrain au raportat intensificarea activităților ostile în proximitatea infrastructurii energetice. Sistemele de apărare aeriană saudite au interceptat mai multe drone și rachete îndreptate către regiuni sensibile, inclusiv zone din estul țării, ceea ce a amplificat nivelul de alertă în regiune.

Pe lângă riscurile terestre, și transportul maritim este afectat de tensiuni crescute. În apropierea Strait of Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și gaze, au fost raportate incidente în care nave comerciale au fost avariate după ce ar fi fost lovite de proiectile neidentificate. Orice perturbare în această zonă are impact direct asupra fluxurilor energetice mondiale.

Analiștii din piața energetică susțin că actuala evoluție a prețurilor este determinată de riscul crescut de întrerupere a livrărilor din Golf, o regiune care asigură o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze. În acest context, volatilitatea rămâne ridicată, iar investitorii evaluează constant posibilitatea unor noi escaladări militare.