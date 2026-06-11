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Funcțiile din telefon care pot semnala automat apelurile suspecte. Cum le activezi

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Funcțiile din telefon care pot semnala automat apelurile suspecte. Cum le activeziescrocherie telefon. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Apelurile cu  numere necunoscute sunt tot mai des folosite în tentative de fraudă, iar escrocii își adaptează constant metodele pentru a părea credibili și pentru a obține date personale sau acces la conturile victimelor. De cele mai multe ori, conversația începe într-un mod obișnuit, însă aceștia pot ajunge rapid să ceară date personale, coduri de verificare sau informații bancare.

Funcții de protecție integrate în telefoane. Cum să procedezi dacă primești un apel cu număr necunoscut

Unele telefoane Android includ funcții dezvoltate  de Google care pot analiza apelurile și mesajele suspecte în timp real, folosind inteligență artificială pentru a detecta tipare asociate fraudelor.

Aceste sisteme pot afișa avertismente în timpul apelului sau după primirea unui mesaj atunci când identifică posibile semne ale unei tentative de înșelătorie, oferindu-i utilizatorului posibilitatea de a reacționa mai rapid și în condiții mai sigure.

În paralel, unele dispozitive includ și protecție pentru mesaje, unde textele primite de la numere necunoscute sunt analizate automat, iar conținutul considerat riscant este semnalat înainte ca utilizatorul să interacționeze cu el.

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Atac cibernetic

Hackeri. Sursa foto: Pixabay

Metode simple de protecție pe care le poți aplica

O practică utilă este să eviți răspunsul imediat la apelurile venite de la numere necunoscute. De asemenea, este recomandat să verifici numărul online înainte de a răspunde, deoarece multe apeluri de tip spam sunt deja raportate de alți utilizatori.

O altă măsură eficientă este blocarea și raportarea imediată a numerelor suspecte, ceea ce ajută la reducerea apelurilor viitoare de același tip. În plus, activarea filtrelor anti-spam din setările telefonului poate reduce semnificativ numărul apelurilor nedorite.

Ce tipuri de date nu ar trebui transmise niciodată prin telefon

Este important să nu oferi niciodată informații sensibile în timpul unui apel neanunțat, mai ales parole, coduri de autentificare sau date bancare. Instituțiile nu solicită astfel de informații prin telefon, iar orice astfel de cerere trebuie privită cu suspiciune.

Pentru un nivel suplimentar de siguranță, utilizatorii pot activa autentificarea în doi pași pentru conturile importante și pot verifica periodic activitatea conturilor pentru a detecta eventuale accesări neautorizate.

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