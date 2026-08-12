Zeci de locuitori din municipiul Alba Iulia nu mai au posibilitatea de a-și exprima opiniile în secțiunea de comentarii a paginii oficiale de Facebook a Primăriei. Această măsură drastică îi vizează în mod special pe cei care au exprimat opinii critice la adresa administrației locale. Printre persoanele afectate de această decizie se numără și un cunoscut realizator de emisiuni TV din oraș, alături de foști aleși locali.

Situația a fost adusă în atenția opiniei publice de către jurnaliștii de la ziarulunirea.ro. Aceștia au dezvăluit că lista celor restricționați include numeroși cetățeni, foști consilieri municipali și oameni din presă.

Printre persoanele care s-au trezit cu accesul restricționat pe pagina instituției publice se numără Andrei Barbu, realizator TV la postul local Carolina TV, dar și foștii consilieri locali Dorin Petruțiu și Rareș Buglea.

Andrei Barbu a explicat că nu este pentru prima dată când se confruntă cu această problemă pe rețelele sociale ale administrației locale:

„Se repetă o experienţă pe care am mai avut-o cu autoritatea municipiului Alba Iulia în urmă cu cca. şase luni. Interzicerea accesului pe pagina Facebook a Primăriei. La momentul respectiv, am sunat purtătorul de cuvânt să-i reclam incidentul. De cca. două luni, probabil după vreun comentariu, lucru pe care se întâmplă să-l fac foarte rar, am fost din nou blocat şi nu mai pot accesa pagina oficială a Primăriei Alba Iulia. Nu este vorba de pagina personală, ci de pagina emisiunii Fapte şi Vorbe.”

De asemenea, foștii consilieri locali menționați au confirmat că au primit interdicție de a mai lăsa mesaje pe pagina de Facebook a municipalității imediat după ce au adoptat o poziție critică față de deciziile conducerii orașului.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta, susține însă o altă variantă. El afirmă că măsurile de blocare sunt aplicate exclusiv persoanelor care folosesc un limbaj vulgar sau neadecvat, cu toate că mulți dintre utilizatorii blocați neagă că ar fi folosit vreodată injurii.

Purtătorul de cuvânt a detaliat modul în care se administrează contul de social media al instituției:

„Ţinând cont de faptul că pagina Primăriei Alba Iulia este administrată de peste 18 angajaţi şi colaboratori, este foarte dificil de stabilit cine a blocat, de-a lungul timpului, persoanele la care faceţi referire. Regula pe care am aplicat-o întotdeauna este că libertatea de exprimare nu exclude obligaţia de a păstra un limbaj civilizat. Prin urmare, blocarea unui utilizator poate interveni doar atunci când comentariile conţin injurii, expresii licenţioase, ameninţări sau alte forme de limbaj incompatibile cu o comunicare publică decentă.”

Imediat după publicarea cazului în presa locală, mai mulți cetățeni din Alba Iulia au intervenit în spațiul public, semnalând situații similare. Oamenii susțin că au fost blocați pe pagina oficială doar pentru simplul fapt că au adus argumente critice la adresa proiectelor desfășurate de Primărie, fără să fi folosit un limbaj licențios sau jigniri.